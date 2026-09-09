La oposición no le cree a Bausili con el oro: "Vamos a ver qué medidas legales tomar"

Sin dar detalles de fechas, precios y cantidades, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, reveló que el oro que el Gobierno de Javier Milei decidió sacar fuera del país en 2024 "se trasladó y depositó" en el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) en Suiza. Sin embargo, la oposición no le cree y pidió un nuevo informe a la Auditoría General de la Nación (AGN) para analizar "qué medidas legales tomar".

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"Me mintió descaradamente Bausili y a todo el Senado. El oro no está en Suiza, sí en el banco suizo, pero está en Londres. La AGN nunca pudo hacer la trazabilidad. No es verdad que está su aprobación", dijo a El Destape la senadora de Unión por la Patria (UP) Juliana Di Tullio.

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¿Dónde está el oro argentino que envió el Gobierno al exterior?

Esta mañana, durante el debate por el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la legisladora interpeló al titular de esa institución, Santiago Bausili, para que explique "qué carajo hicieron con las 13 toneladas de oro". Las explicaciones llegaron, por primera vez en dos años, y tras pedidos de información pública que no fueron contestados.

Bausili planteó que en 2024 decidieron mejorar "la calidad" de los lingotes, que hubo "una oportunidad" de hacerlo en aquel año y que por eso lo enviaron a Suiza, "donde siguen estando". El funcionario de Milei comparó esa situación con lo que sucede con los dólares "cara chica y cara grande", que pierden valor, y argumentó que "todos los movimientos del oro están documentados".

La dura réplica de Juliana Di Tullio al titular del BCRA: "Es mentira"

"Es absolutamente mentira lo que dice. Ni el Congreso ni la AGN saben dónde está ni para qué fue llevado el oro argentino fuera de la Argentina, con qué fines ni dónde se encuentra. Cuando tenga la respuesta oficial de la AGN, vamos a ver qué medidas legales tomar", agregó Di Tullio.

Según un ex titular del Banco Central consultado por El Destape, la clave está en conocer el detalle de las "fechas, precios y cantidades" de las operaciones que se realizaron para poder evaluar el procedimiento.

El economista y ex director del Banco Nación Claudio Lozano coincidió. "Lo que no aclara ahí es cuál es la ventana de oportunidad que apareció en ese momento. Él dice que teníamos un oro de calidad más baja y que lo reemplazan por un oro de calidad más alta. Supongamos que es cierto, ¿por qué razón, una vez que lo reemplazaron, no lo retornaron a las arcas del Banco Central? ¿Por qué sigue estando en Suiza?", planteó en diálogo con este portal.

Las tres incógnitas que abren las explicaciones de Bausili y la alerta por las reservas

Para Lozano, la declaración de Bausili abre más preguntas que las que responde: "No está claro por qué el oro que teníamos era de baja calidad y era necesario reemplazarlo. No está claro por qué una vez que lo reemplazaron, si es que lo reemplazaron, no lo devuelven acá y lo mantienen depositado en el exterior. No está claro por qué no respondieron adecuadamente en el momento en que se produjo el cambio y explicaron lo que estaba pasando. Y menos claro queda aún cuando en la última discusión de la Ley Orgánica del Banco Central incorporan la posibilidad de usar las reservas del Banco Central como garantía de los créditos", destacó.

Con este cúmulo de preguntas y sospechas, la oposición ahora volverá a pedir explicaciones. Porque, como explicaron a este portal desde el peronismo, la AGN no aprobó las cuentas ni el balance del Banco Central de 2025, como afirmó Bausili, y, por lo tanto, exigirán nuevos informes para avanzar con medidas legales concretas.

En otras palabras, el testimonio de Bausili no convenció y la oposición no abandonará el tema.