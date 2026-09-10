Valdés condicionó el apoyo a la reforma electoral a la aprobación de la Ley de Zona Fría: "Estamos dando vueltas"

Mientras el Gobierno nacional intenta retomar la negociación con las provincias, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, elevó el tono de su reclamo a la Nación y condicionó el apoyo a la Reforma Electoral si no se aprueba la Ley de Zona Fría. "Estoy molesto. Hace tres semanas que estamos dando vueltas sobre algo que ya estaba acordado", afirmó el mandatario provincial sobre la demora del tratamiento de la iniciativa en el Senado.

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Según explicó, la medida ya había sido conversada en el marco de los acuerdos del Norte Grande y contaba con el visto bueno del ministro de Economía, Luis Caputo, quien le había transmitido que el camino requería primero la aprobación de la norma y luego una resolución específica para la provincia.

Ante este escenario, la postura del Ejecutivo correntino fue contundente: "Necesitamos que se vote la ley de Zona Fría antes que otras prioridades de ellos. De ser así, avanzamos con otros intereses", advirtió el gobernador en declaraciones para la prensa. De esta manera, confirmó que los representantes de Vamos Corrientes votarán en contra de la Reforma Electoral y otras iniciativas clave del oficialismo nacional mientras no haya respuestas.

Valdés afirmó que la Provincia está "plantada defendiendo los intereses de los correntinos" y reclamó una alineación entre las agendas de ambos gobiernos. "Así como muchas veces se hace fuerza para que salgan algunas leyes, nosotros necesitamos hoy que ese compromiso que tiene Corrientes se vea reflejado en el compromiso Nación. Queremos que cumplan con los correntinos, así como hemos acompañado temas que le eran dispares a la provincia", expuso.

El reclamo correntino no se da en un vacío económico. Pese a los distintos acercamientos con el gobierno de Javier Milei, el mandatario provincial no logra revertir la dura situación de la coparticipación: Corrientes percibe actualmente $45 millones menos por mes en relación con los envíos de 2023. Este recorte en las transferencias automatizadas agrava la situación fiscal de la provincia y le suma dramatismo al choque por las tarifas de servicios públicos.

En ese marco, la discusión tarifaria se conecta directamente con el debate sobre la estrategia federal energética que impulsan los gobernadores del Norte. El planteo apunta a que las políticas de asistencia energética contemplen las necesidades particulares de cada región. Mientras en las zonas frías el consumo de gas aumenta durante el invierno, en las provincias del norte la demanda eléctrica se incrementa fuertemente durante el verano por el uso de equipos de refrigeración. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, confirmó que el Ejecutivo avanza con su propio proyecto de zonas cálidas.

Valdés anticipó que Corrientes podría desdoblar elecciones y ratificó su apoyo a la eliminación de las PASO

El gobernador Valdés anticipó definiciones sobre el escenario político: "Seguramente vamos a desdoblar las elecciones y ya anunciaremos la fecha", aseguró en declaraciones ante la prensa. Al encabezar la apertura del 4º Congreso Ecoturístico del Litoral, Valdés ratificó que la provincia no unificará su calendario con el fuero nacional. En tanto, ratificó su respaldo al proyecto de eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), al considerarlas un mecanismo prescindible para la vida institucional del país. "Creemos que es una elección que está de más", afirmó de manera categórica.

El mandatario correntino instó a las distintas fuerzas a resolver sus candidaturas mediante acuerdos partidarios internos, ponderando la metodología del oficialismo provincial. "Los partidos políticos nos deberíamos poner de acuerdo para decidir quiénes son los candidatos, igual que lo hace el espacio de Vamos Corrientes hace tanto tiempo", planteó.

Hace poco más de un mes, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, también fundamentó su rechazo al actual sistema electoral argumentando que las candidaturas deberían definirse puertas adentro de las fuerzas políticas. “Pienso que las PASO tienen que anularse y volver a un modelo donde la discusión de los candidatos regrese a los partidos políticos”, señaló el gobernador en declaraciones a Radio con Vos, calificando al sistema actual como una "moda" que perdió vigencia en la mayoría de las provincias.

Aunque intentó matizar su postura pidiendo un “amplio consenso” que incluya a figuras de la oposición como el gobernador bonaerense Axel Kicillof o el jefe de Gabinete Santilli, su planteo se asemeja a la intención del Ejecutivo nacional de desmantelar la estructura electoral vigente antes de los próximos comicios. Para Jalil, esta reforma es también un mensaje al mercado externo: “El mundo nos mira a los argentinos, nos mira a los inversores, y si no hay inversión no se puede generar trabajo".