Sin salario en Corrientes: Valdés pateó el aumento en la provincia y los estatales siguen sin fecha

El gobernador Juan Pablo Valdés volvió a dejar en la incertidumbre total a los trabajadores estatales al evitar definir la fecha de un aumento salarial en Corrientes. El mandatario supeditó cualquier recomposición al ingreso de la coparticipación federal y la evaluación de recursos locales. “Falta todavía y va a cerrar justo con ingresos de coparticipación”, expresó a medios locales tras finalizar un acto en San Luis del Palmar.

La falta de aumentos salariales se da en un contexto de profundo deterioro social y laboral en Corrientes, donde el ajuste ya impacta de lleno en el consumo y el empleo. Frente a este panorama, Valdés le pidió paciencia a los estatales argumentando que todavía no existe un equilibrio económico como para avanzar en el aumento de sueldos.

Mientras la gestión de Valdés posterga las mejoras salariales, las ventas en supermercados registran caídas históricas y el trabajo registrado privado perfora sus pisos al ubicarse en apenas 75.600 asalariados -un 5,5% menos en la comparación interanual-, empujando a los trabajadores correntinos a un endeudamiento creciente.

Corrientes perdió 4.400 empleos privados

El mercado laboral correntino profundizó su deterioro y obtuvo la segunda mayor caída interanual de los últimos años, solo superada por el retroceso de abril. El empleo privado registrado alcanzó en mayo uno de sus niveles más bajos de los últimos años.

La caída implica que Corrientes perdió alrededor de 4.400 puestos de trabajo privados registrados en un año. Los datos corresponden al informe “Situación y evolución del trabajo registrado”, elaborado por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y publicado este mes de agosto.

Sin aumentos, las familias se endeudan

Esta falta de previsibilidad en los ingresos impacta de lleno en el bolsillo de las familias y se refleja en el deterioro de la economía: la morosidad en la provincia de Corrientes ya alcanza al 31,5% de los deudores, según un relevamiento correspondiente a junio de 2026 elaborado por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral y la consultora Eco Go.

El informe también muestra que el 19,6% del monto total de los créditos otorgados en la provincia se encuentra en situación irregular, mientras que las obligaciones tomadas a través de billeteras virtuales presentan niveles de mora superiores a los del sistema financiero tradicional.