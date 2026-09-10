Jalil, complicado por el gasoducto Lavalle: denuncian irregularidades y piden investigar un posible perjuicio millonario

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, enfrenta un nuevo frente de conflicto por la obra pública provincial, luego de que una denuncia presentada ante el Ministerio Público Fiscal pidiera investigar presuntas irregularidades en la construcción del Gasoducto Troncal Lavalle. La presentación cuestiona decisiones tomadas durante el proceso de contratación y, especialmente, un acuerdo que redujo una multa millonaria, liberó garantías y podría haber generado un perjuicio para las arcas provinciales.

{{{htmlAmp}}}

La denuncia, realizada por legisladores opositores, solicita que se investigue la posible comisión de delitos contra la administración pública vinculados a la obra construcción Gasoducto Troncal Lavalle Catamarca, y que se reconstruya la cadena de actos administrativos y contractuales. También pide medidas precautorias, pericias e información que permitan determinar si existió un daño económico para la Provincia.

La multa millonaria que encendió las alarmas

Uno de los principales puntos cuestionados es el Acuerdo Conciliatorio firmado en mayo de 2026. Previamente, la empresa MEGA S.R.L. había recibido una multa contractual de $1.963 millones por incumplimientos. Sin embargo, la Provincia aceptó finalmente un pago de $301 millones, poco más del 15% de la sanción original.

El convenio también contempló la liberación de garantías por $922 millones, la renuncia a reclamar eventuales perjuicios y la modificación de antecedentes registrales vinculados al incumplimiento de la empresa.

La presentación busca determinar qué informes económicos, contables o jurídicos respaldaron esas decisiones y bajo qué criterios se resolvió aceptar condiciones considerablemente inferiores a la sanción inicialmente aplicada.

Qué pasó con los materiales de la obra

Otro de los ejes de la denuncia está relacionado con los materiales adquiridos para el gasoducto. La Provincia había comprado por $1.827 millones unos 116 kilómetros de cañería de acero destinados exclusivamente a la obra, que quedó paralizada y sin terminar.

Por ese motivo, se pidió una constatación física y un inventario urgente en los distintos predios de acopio. El objetivo es determinar cuánto material fue efectivamente incorporado a la obra, cuánto permanece sin utilizar y en qué condiciones se encuentra.

Además, se solicitó preservar de manera integral los expedientes administrativos y los registros del sistema de gestión documental electrónica, así como obtener información sobre el cumplimiento del Acuerdo Conciliatorio y la documentación que justificó las concesiones. También se requirieron pericias de ingeniería y peritajes contables para establecer si existió un perjuicio patrimonial y, en ese caso, cuantificarlo.

Un acuerdo bajo la lupa

La denuncia plantea además un posible conflicto institucional en torno a la representación de los intereses provinciales. El Acuerdo Conciliatorio fue suscripto por el Fiscal de Estado en comisión, organismo que tiene entre sus funciones la defensa de los intereses patrimoniales de la Provincia.

Por ese motivo, se pidió que se adopten recaudos para garantizar una adecuada representación provincial en caso de que Catamarca sea considerada damnificada y evitar un eventual conflicto de intereses.

El escrito remarca que la investigación debe permitir reconstruir la secuencia completa de los hechos, determinar quiénes intervinieron en las decisiones cuestionadas y establecer si las medidas adoptadas terminaron provocando un perjuicio para las arcas públicas.

“No se está anticipando culpables ni reemplazando a la Justicia. Se pide que se investigue por qué la Provincia resignó más de mil seiscientos millones de pesos de un crédito propio, liberó garantías y borró antecedentes de una empresa que había incumplido, y que se diga con qué informes se tomó esa decisión. Si esas razones existen, que se muestren. Y si no existen, que se determine quién decidió y por qué”, señala la presentación.

El gasoducto

El Gasoducto de Integración Lavalle Catamarca se proyectó originalmente como una obra de infraestructura estratégica de 125 kilómetros de extensión para interconectar el sistema de transporte de gas natural desde el este provincial hasta el Valle Central. Con un presupuesto inicial que superaba los $6.300 millones de pesos, el plan contemplaba tanto la excavación y el tendido de la red como la adquisición clave de 116 kilómetros de cañerías de acero de 10 pulgadas de diámetro.

El objetivo primordial del diseño era resolver de forma definitiva las restricciones de suministro energético en la región, impulsando tanto el consumo residencial como el desarrollo productivo e industrial de la provincia. Sin embargo, el desarrollo de la obra quedó envuelto en controversias legales tras la rescisión del contrato en 2024 con la empresa constructora original y la posterior firma de un polémico acuerdo conciliatorio.