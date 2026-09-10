En medio de su sobreactuación sobre la causa Malvinas, Javier Milei suspendió su viaje a Reino Unido, según confirmaron a El Destape fuentes del Gobierno nacional. La cancelación de las actividades en suelo británico se dan en medio de la sobreactuación del Presidente respecto a la soberanía de las Islas Malvinas.

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Fuentes del Gobierno nacional confirmaron a este medio que "se suspendió" en viaje a Londres que tenía previsto el Presidente para el 21 de octubre. La agenda en Gran Bretaña incluía una disertación en la universidad de Oxford y reuniones con empresarios.

La cancelación del viaje de Milei tiene como trasfondo su sobreactuación de la defensa de la causa Malvinas. El Presidente aprovechó el giro de su par estadounidense, Donald Trump, respecto a la relación histórica de Estados Unidos y Reino Unido. El magnate exigió al nuevo primer Ministro, Andy Burnham, mayor inversión en armamento para la OTAN.

En ese marco, Milei apeló a la cadena nacional para repudiar las exploraciones petrolíferas en las Islas, adelantando sanciones a las empresas que lo hagan y anunció el envío al Congreso de una ley de Soberanía Nacional. También informó que se construirá una base militar en Tierra del Fuego.

Ante las acciones anunciadas por Milei, Burnham respondió que “siempre" respetarán "los derechos de los habitantes de las Malvinas que decidieron ser británicos". "Esto nunca cambiará con este gobierno y vamos a ser implacables a la hora de defenderlo”, acotó.

La sobreactuación de Milei contrasta con declaraciones y acciones previas. Confeso admirador de Margaret Thatcher, la primer ministro que comandó Reino Unido durante el conflicto bélico durante 1982, el Presidente tuvo comentarios contrarios a la postura argentina ante organismos internacionales respecto a la soberanía sobre el archipielago. En un acto de conmemoración por el 2 de Abril en 2025, el Presidente anheló que los kelpers elijan ser argentinos "con los pies".

La visita de Milei a Reino Unido iba a ser la primera visita bilateral de un jefe de estado argentino, desde que Carlos Menem estuvo en 1998. El riojano se reunió con la reina Isabel II y el entonces primer ministro Tony Blair. También ese encuentro fue el primero de un presidente de Argentina tras la guerra de Malvinas.