Pruebas PISA: el Gobierno se desligó de los resultados y acusó a las gestiones anteriores

Luego de que se conocieran los malos resultados en las pruebas PISA 2025, el vocero presidencial Adrián Ravier defendió la política educativa del Gobierno nacional y atribuyó el deterioro de los aprendizajes a las políticas aplicadas durante los últimos 12 años. Pese a que la evaluación se realizó, en parte, sobre la actual administración, el portavoz desligó al Ejecutivo de responsabilidad en esa área.

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“Cuando uno hace las cosas bien, hay buenos resultados y cuando las hace mal los resultados son malos”, sostuvo. El vocero contrapuso los resultados educativos con los indicadores económicos que el Gobierno reivindica como propios, al mencionar la reducción de la inflación, la pobreza y la indigencia.

En tanto, sostuvo que los resultados de PISA deben analizarse considerando la trayectoria educativa iniciada en 2013: “Desde el año 2013 hasta 2025, en ese tiempo gobernaban otros gobiernos, que hicieron las cosas mal en materia de educación”, consideró el vocero.

La postura del Gobierno frente a esta nueva evaluación estudiantil contrasta con la actitud adoptada por el propio Ministerio de Capital Humano al momento de conocerse el saldo en junio de las pruebas Aprender 2025.

En aquel momento, la cartera que conduce Sandra Pettovello dio cuenta de los "avances" en el aprendizaje y desatacó que ese progreso confirma que "las políticas educativas basadas en evidencia, evaluación y trabajo conjunto generan mejoras reales".

El reclamo por Malvinas

Ravier rechazó las comparaciones entre la estrategia del gobierno de Javier Milei sobre las Malvinas y la política desplegada por la última dictadura militar. También descartó que las medidas impulsadas por la Casa Rosada impliquen una preparación para un eventual conflicto bélico con Chile.

“Es un reclamo pacífico, diplomático y no militar. También es un intento democrático. El Gobierno de Milei es democrático”, sostuvo Ravier durante su conferencia de prensa en Casa Rosada. En ese sentido, calificó de “equivocada” cualquier comparación entre la actual política oficial y la decisión del gobierno de facto de 1982 de recuperar las islas por la vía militar.

La aclaración llegó después de que el Ejecutivo profundizara su ofensiva diplomática y económica por la soberanía de las Malvinas. El Presidente dispuso sanciones contra empresas vinculadas con la explotación petrolera en el área de disputa y anticipó medidas para reforzar la presencia argentina en Tierra del Fuego.

Una base “100% argentina”

Ravier remarcó que la base naval prevista para Ushuaia será construida de manera independiente por la Argentina. Además, negó que exista un acuerdo con Estados Unidos para financiar o respaldar la infraestructura: “No hay ningún acuerdo ni apoyo de EE.UU.”.

La desmentida surgió ante versiones sobre conversaciones entre Buenos Aires y Washington en torno al proyecto. De todos modos, el Ejecutivo sostiene que la instalación será “100% argentina”. Según explicó, la instalación tendrá como objetivo no solo atender la cuestión de las islas, sino también fortalecer la presencia argentina y la proyección hacia la Antártida.