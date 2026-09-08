Alarmante resultado de las pruebas PISA: Argentina cae en todas las materias y es el peor dato desde 2006

Según se conoció en las últimas horas, los resultados de estudiantes argentinos de 15 años en las pruebas PISA de 2025 fueron inferiores a los obtenidos en 2022 en Lectura, Matemática y Ciencias. Así se observa en el informe de la ONG Argentinos por la Educación, que remarca que el 76% de los alumnos no alcanzó los requerimientos mínimos en matemática. Se trata de las peores cifras eductivas desde 2006.

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Las "pruebas PISA" son una evaluación internacional llevada adelante por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) desde el año 2000 y de manera periódica, donde se busca evaluar conocimientos y habilidades "esenciales" para participar de forma plena en las sociedades modernas. En la edición 2025, participaron más de 760.00 estudiantes de 91 países y economías -38 países son miembros de la OCDE y 53, sistemas educativos asociados que no forman parte del organismo-.

En esta ocasión, participaron 412 escuelas y 11.093 estudiantes de nuestro país: Argentina obtuvo el puesto 75 de 91 sistemas educativos que participaron en Matemática y el 8° lugar de 13 países de América Latina. Al tomar la medición sólo teniendo en cuenta los datos de Latinoamérica, el país se ubica siempre en el octavo puesto para las tres áreas evaluadas.

Las cifras de Argentina en PISA 2025

Según indica el informe de Argentinos por la Educación, los estudiantes argentinos alcanzaron 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias. El país se ubicó en los puestos 75, 62 y 71, respectivamente, entre los 91 sistemas educativos participantes. "Los resultados de Argentina empeoraron respecto de PISA 2022; en comparación, el resultado de 2025 implica una caída del 2,9%", manifestaron.

Si bien es importante señalar los puntajes promedio en las diferentes áreas, los últimos resultados generales muestra que una gran proporción de estudiantes logra los aprendizajes considerados "mínimos" por PISA. "En Matemática, el 76% de los estudiantes argentinos quedó por debajo del nivel 2 -que la OCDE considera el umbral mínimo de desempeño-. En el otro extremo, casi no hubo estudiantes que alcanzaran los niveles más altos (5 y 6)", añadieron.

"La evolución hasta la última edición mostraba un deterioro sostenido en la proporción de alumnos que alcanzaba al menos el nivel 2: había sido 36% en 2006 y 2009, 34% en 2012, 31% en 2018 y 27% en 2022. En 2025 fue de 24%, por lo que se profundizó la caída", señalaron a través del informe.

De esta manera, en las PISA 2025 puede confirmarse que 8 de cada 10 estudiantes argentinos de 15 años no alcanzan los niveles mínimos en Matemática y la caída se repite tanto en Lectura como en Ciencias.

“Los resultados marcan que los estudiantes de 15 años del país no pueden resolver, en gran medida, ejercicios adaptados para su edad como calcular proporciones de forma en situaciones literales y abstractas, regla de tres simple, ecuaciones sencillas, entre otros. Desde 2009, Argentina viene empeorando de forma sostenida en sus resultados de Matemática y lamentablemente esta vez no fue la excepción”, explica Martín Nistal, director del Observatorio. El dato más alto, sobre quienes alcanzaban al menos el nivel 2, se dio en 2006 con el 36%.

Por otra parte, en Lectura, Argentina alcanzó 389 puntos -frente a los 401 obtenidos en 2022- y se ubicó en el puesto 62 entre todos los participantes. El 59% de los argentinos quedó por debajo del nivel mínimo de desempeño mientras que sólo el 1% alcanzó los niveles más altos. Mientras que en Ciencias, obtuvieron un promedio de 393 puntos -13 menos que en 2022, cuando el país alcanzó los 406-; ubicándose en el puesto 71 a nivel global. En 2006, la proporción era del 56%.

Qué dicen desde el Gobierno

A partir de un comunicado del Ministerio de Capital Humano, el gobierno de Javier Milei sostuvo que los últimos resultados de las evaluaciones son "consecuencia directa de las políticas educativas aplicadas por gestiones anteriores". En ese marco, tras apuntar contra gobiernos pasados, la cartera de Sandra Pettovello remarcó que "reafirman el compromiso con la transformación del sistema educativo mediante políticas estructurales enfocadas en aprendizajes fundamentales".

Al mismo tiempo apuntan que los resultados "se inscriben en una tendencia mundial: son los más bajos desde la primera edición del programa impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el año 2000". Y añaden: "La caída y el estancamiento se verifican en gran parte de América Latina y en Argentina, el retroceso se produce sobre un punto de partida que ya era bajo".

"El estado de la educación es consecuencia directa de una cultura educativa instaurada durante años por gobiernos kirchneristas que deterioraron cada sector del sistema", concluyen.