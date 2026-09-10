Elizabeth Vernaci destrozó al gobierno de Milei en vivo: "Te voy a..."

La Argentina está atravesando una endeble situación económica. No solo el bolsillo del ciudadano aprieta, sino que la actividad también está a la baja, lo cual viene repercutiendo negativamente a las industrias y la producción en general. Esto queda de manifiesto no solo en las diferentes encuestas, sino también en mediciones oficiales como el INDEC.

{{{htmlAmp}}}

Respeto a ese punto habló Elizabeth Vernaci en la emisión más reciente de Amanece que no es poco, el programa que conduce en Olga por la mañana. Allí, decidió tirarle un dardo a la gestión de Javier Milei con una cuota de su característica ironía.

Elizabeth Vernaci en Olga.

¿Qué dijo La Negra Vernaci sobre Javier Milei?

En determinado momento, durante el segmento "Noticias que no es poco", Vernaci lanzó: "Te voy a dar los títulos, escuchá. Fuerte caída de la industria y la construcción". Noe Custodio, a su lado, añadió: "Es exactamente lo que voté, yo voté esto. Los dos rubros bajaron un 5% respecto al mes anterior, según datos del INDEC. El 70% de las empresas prevee que el nivel de actividad no cambiará dentro de los próximos tres meses".

Con tinte humorístico, la presentadora sumó: "Bueno, pero si el periodismo de mierda que dice estas cosas cerrara el culo, esto no estaría pasando. Si nadie dijera nada, nadie se enteraría y estaríamos mucho mejor". Desde luego, esto fue manifestado a modo irónico y con la intención de exponer la campaña de desprestigio que desde el oficialismo suelen llevar adelante contra los trabajadores de prensa.