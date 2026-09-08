Elizabeth Vernaci destrozó a Milei en vivo por Olga: "Algún día le van a tener que decir..."

Elizabeth Vernaci hizo una dura crítica contra Javier Milei este lunes 7 de septiembre, durante la emisión más reciente de Amanece que no es poco, el ciclo que conduce por la mañana en Olga.

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En determinado pasaje del mismo, hizo alusión al razonamiento del presidente respecto de la gente que no llega "a fin de mes" y hasta le hizo una recomendación a su círculo cercano.

Elizabeth Vernaci en Olga.

¿Qué dijo Elizabeth Vernaci sobre Javier Milei?

Durante la columna que posee Andrés Cánepa, la Negra consultó si era verdad que Milei "dijo que es mentira que la gente dice que no llega a fin de mes porque 'sino que comen, ¿aire?'". Al recibir una respuesta afirmativa, ironizó fiel a su estilo: "En su lógica, no como. 'La gente no se está muriendo, no veo gente muerta'".

"Es que no sale a la calle", observó una de sus compañeras del panel, a lo cual la presentadora deslizó: "El otro día estuvo en una provincia y le dijeron de todo, no la está pasando bien". A ellas se sumó el mencionado Cánepa, quien aseveró: "Hay una disociación grande entre lo que se entera el presidente y lo que está pasando en la calle". "Pero porque le hacen el diario en Yrigoyen, o porque él como no lo ve, no lo cree", opinó Vernaci. "Yo creo que es un poco y un poco", ponderó Cánepa.

Con relación a esta última apreciación, continuó: "Él es un ortodoxo de la economía y va a seguir por ese lado, pero también creo que está rodeado de gente que le dice que es un fenómeno todo el día. Porque también el que le decía que no, fue volado del Gobierno". Para darle un cierre, Vernaci disparó: "Pero algún día le van a tener que decir al rey que el rey está desnudo. Algún día se lo van a tener que decir".