Elizabeth Vernaci se la pudrió al gobierno y retó a Caputo: "15 días"

Elizabeth Vernaci sorprendió a todos al desafiar públicamente a Luis Caputo y Federico Sturzenegger a recorrer las rutas argentinas por 15 días, en medio de un debate sobre el deplorable estado de las vías nacionales de esa índole, teniendo en cuenta la nula obra pública y el deterioro paulatino de las mismas, sobre todo por la reciente desregulación del peso que pueden llevar los camiones.

"Esto es la ruta 151 en la zona de Vaca Muerta", mostró primeramente uno de los panelistas. "O sea, de ahí sale básicamente gran parte de la riqueza de este país. Así está la ruta. Hay una imagen que filmaron camioneros que parece el Artemis bajando en la luna. Y no, no, era la ruta 151. Es realmente increíble esta imagen para mí es elocuente", añadió. "Pero viste que ahora se puede tener más peso en los camiones", le acotó la Negra. "Acaban de habilitarla", respondió su compañero. "Entonces, con más peso en los camiones, más vas a hacer concha las rutas. Estamos en el infierno. No se entiende", disparó.

Las rutas nacionales están atravesando un considerable deterioro.

Tras esto, preguntó cuál es el objetivo de esa medida, recibiendo como respuesta que es "para darle una habilitación al transporte, bajar los costos para llevar más peso". "Claro, bajar los costos, pero haces mierda todas las rutas del país, a las que no le invertís porque te la llevaste para otro lado la plata", señaló Vernaci. "Y habilitó también Sturzenegger los famosos vitrenes, unos camiones que ya llevan un montón de carga, que son gigantes y que no están habilitados en distintas rutas del país. Son unos camiones larguísimos y muy pesados", sumó el colega.

Elizabeth Vernaci desafió a Caputo

Tras lo expuesto por su compañero, la Negra manifestó con notable hartazgo: "A mí me encantaría que un día Sturzenegger, Caputo y todos ellos tengan que hacer, por ejemplo, no te digo mucho... 15 días en una ruta. Que tengan que manejar, llevar camiones, llegar a un lugar, poder llegar, poder pasar".

"No están acostumbrados", fue lo primero que recibió como replica, a lo cual deslizó: "Pero digo, capaz que sería la mejor forma para que los políticos hagan algo diferente".