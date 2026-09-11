Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 11 de septiembre

En la actualización de este viernes, 11 de septiembre, el dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, se negocia para la compra a $1533.85 y para la venta a $1536.38, con una variación de 0,47%, mientras el mercado de bonos acompaña la operatoria de los activos en dólares y sostiene el pulso de la rueda.