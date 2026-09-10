A cuánto va a llegar el dólar en diciembre 2026, según un informe de consultoras y bancos privados

El dólar podría mantener una trayectoria ascendente durante los últimos meses de 2026, de acuerdo con las estimaciones de consultoras, bancos y economistas privados que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica mensualmente el Banco Central (BCRA).

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El último informe ubicó el tipo de cambio nominal promedio de septiembre en $1.530, una estimación que representa una reducción de $15,80 respecto de la prevista en el relevamiento anterior.

La atención, sin embargo, está puesta en lo que podría ocurrir hacia el cierre del año. Para diciembre, la mediana de las proyecciones anticipa un dólar de $1.630, lo que implicaría una variación interanual del 12,6% frente al último mes de 2025.

A cuánto va a llegar el dólar en diciembre 2026

Según el REM, las consultoras y entidades financieras relevadas por el BCRA esperan que el tipo de cambio nominal alcance los $1.630 por dólar en diciembre. La cifra representa una proyección y no un valor asegurado para el cierre del año. El REM reúne las estimaciones de distintos participantes del mercado y utiliza la mediana de las respuestas para construir sus principales indicadores.

El escenario planteado por los analistas contempla así una evolución gradual del tipo de cambio durante los próximos meses, en paralelo con una inflación que se mantendría por debajo del 2% mensual.

Que valor puede tener el dólar

Para septiembre, el relevamiento ubicó el tipo de cambio nominal promedio en $1.530. La estimación fue corregida a la baja respecto del REM anterior: la proyección disminuyó $15,80 por dólar. Entre septiembre y diciembre, por lo tanto, las estimaciones contemplan una suba nominal de $100, equivalente a aproximadamente 6,5%.

REM: qué proyectan las consultoras para la inflación

Las expectativas sobre el dólar aparecen acompañadas por un escenario de inflación relativamente estable durante los próximos meses. Los analistas estimaron una inflación del 1,7% para agosto y del 1,8% para septiembre. Para octubre proyectaron un 1,7%, seguido por un 1,6% en noviembre y un 1,8% en diciembre.

Con ese recorrido, la inflación acumulada durante todo 2026 se ubicaría en torno al 30%, según las estimaciones recopiladas por el Banco Central.

El valor del dólar y la inflación en septiembre

Qué esperan para la economía argentina en 2026

Las consultoras y bancos privados también revisaron sus perspectivas para la actividad. El relevamiento estimó una contracción desestacionalizada del 0,9% del PBI durante el segundo trimestre, mientras que para el tercero espera una recuperación del 1,1% y para el cuarto una expansión del 1,3%.

Para el conjunto de 2026, la proyección es que el PBI real termine 2,1% por encima del promedio de 2025. La estimación, sin embargo, fue recortada en 0,6 puntos porcentuales respecto del relevamiento anterior.

En este escenario, el mercado proyecta para los próximos meses una combinación de inflación relativamente estable, recuperación de la actividad y una suba gradual del tipo de cambio, que llevaría al dólar hasta la zona de $1.630 hacia diciembre.