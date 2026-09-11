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Conflicto en Medio Oriente

La Armada de EEUU admite que Irán destruyó una base clave en Bahréin

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

El secretario en funciones de la Armada estadounidense, Hung Cao, reconoció que las fuerzas iraníes provocaron daños de enorme magnitud en una instalación naval estratégica de Estados Unidos.

La Armada de EEUU admite que Irán destruyó una base clave en Bahréin

El secretario en funciones de la Armada estadounidense, Hung Cao, reconoció que las fuerzas iraníes provocaron daños de enorme magnitud en una instalación naval estratégica de Estados Unidos durante la guerra. Cao afirmó que las tropas iraníes “destruyeron totalmente” la base, aunque no precisó qué sectores quedaron inutilizados, si hubo víctimas entre el personal militar ni qué capacidad operativa conserva actualmente la instalación. Tampoco explicó cuánto tiempo demandará su reconstrucción o qué alternativas utilizará Estados Unidos para sostener sus operaciones navales y logísticas en la región. 

La declaración se produce mientras Irán reivindica los ataques como respuesta a la ofensiva estadounidense-israelí y acusa a Washington de ocultar el costo real de la guerra. Hasta el momento, el Gobierno estadounidense había ofrecido pocos detalles sobre los daños materiales y las posibles bajas sufridas por sus fuerzas. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente en El Destape.

 

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La guerra contra Irán fortalece el naciente orden mundial

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“Puedo prolongarla y tomar el control de todo, o terminarla en dos o tres días”, alardeó el presidente Donald Trump, el 28 de febrero, horas después de un ataque a traición de Israel y Estados Unidos contra Irán.

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Guerra en Medio Oriente: la ONU alertó por un aumento global del precio de la comida

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La escalada militar en Medio Oriente suma una nueva amenaza para la economía mundial: el aumento del precio de los alimentos. Carl Skau, jefe del Programa Mundial de Alimentos (PMA), advirtió que los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen sobre barcos y rutas comerciales en represalias a los bombardeos del gobierno yemení en el exilio y de Arabia Saudita pueden afectar el abastecimiento global. El riesgo se suma a la tensión en el estrecho de Ormuz y a un escenario que ya presiona sobre el petróleo y los costos de transporte.

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Los rebeldes hutíes avanzan en Yemen y temen que bloqueen el otro estrecho de la región

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16:54 | 09/09/2026

Petróleo a US$ 100: Trump llega a elecciones con récord en precios de combustible

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06:51 | 09/09/2026

EE.UU. e Irán redoblaron sus ataques en Ormuz y el barril superó los USD 100

En las últimas 24 horas, Estados Unidos destruyó cinco petroleros iraníes y las fuerzas de Irán atacaron una nave militar estadounidenses y una base en Jordania, aliado de Washington. La guerra no para de escalar.

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Doce países sancionarán el comercio con asentamientos israelíes en Cisjordania

La acción coordinada busca frenar la expansión de colonias ilegales. El Reino Unido vetará el ingreso de productos y acusó a Israel de ignorar la violencia contra palestinos.

Secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Ed Miliband.

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Irán sostiene que capturó un submarino de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz

 

La Guardia Revolucionaria Islámica aclaró que el submarino es no tripulado, mientras se profundiza la tensión por el control de la ruta marítima. Hasta el momento, Estados Unidos no hizo comentarios. 

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Irán impondrá una zona restringida afuera del estrecho de Ormuz

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09:58 | 06/09/2026

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