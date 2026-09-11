La Armada de EEUU admite que Irán destruyó una base clave en Bahréin

El secretario en funciones de la Armada estadounidense, Hung Cao, reconoció que las fuerzas iraníes provocaron daños de enorme magnitud en una instalación naval estratégica de Estados Unidos durante la guerra. Cao afirmó que las tropas iraníes “destruyeron totalmente” la base, aunque no precisó qué sectores quedaron inutilizados, si hubo víctimas entre el personal militar ni qué capacidad operativa conserva actualmente la instalación. Tampoco explicó cuánto tiempo demandará su reconstrucción o qué alternativas utilizará Estados Unidos para sostener sus operaciones navales y logísticas en la región.

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La declaración se produce mientras Irán reivindica los ataques como respuesta a la ofensiva estadounidense-israelí y acusa a Washington de ocultar el costo real de la guerra. Hasta el momento, el Gobierno estadounidense había ofrecido pocos detalles sobre los daños materiales y las posibles bajas sufridas por sus fuerzas. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente en El Destape.