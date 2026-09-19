La tensión entre Irán y Estados Unidos sumó en los últimos días un nuevo episodio en el estrecho de Ormuz, donde los Guardianes de la Revolución afirmaron haber atacado e interceptado al petrolero Trend tras declararse un incendio a bordo. Teherán sostuvo que el buque realizaba un “paso ilegal”, mientras que la agencia británica UKMTO había reportado horas antes un incidente de seguridad en la zona, aunque no confirmó que se tratara de la misma embarcación. En paralelo, el Tesoro estadounidense anunció nuevas sanciones contra BitBank y otras entidades y personas que, según Washington, forman parte de una red utilizada para evadir sanciones y transferir cientos de millones de dólares en bitcoin a la Guardia Revolucionaria. Seguí el minuto a minuto del conflicto en El Destape.
Irán asegura que intenta "resolver las cuestiones" vinculadas al acuerdo con EE.UU.
El vocero del Ministerio del Interior iraní, Ali Zeynivand, exigió que el gobierno estadounidense "cumpla con sus compromisos en este acuerdo". En paralelo, el ejército israelí profundiza sus ataques en Gaza y Líbano.
Hace 1 hora
Irán asegura que intenta "resolver las cuestiones" vinculadas al acuerdo con EE.UU.
Ali Zeynivand, portavoz del Ministerio del Interior de Irán, aseguró que "continúan los esfuerzos y las mediaciones diplomáticas internacionales para resolver los problemas y volver al acuerdo de Islamabad".
Irán exige que "la otra parte cumpla con sus compromisos en este acuerdo", declaró Zeynivand a la prensa, según la agencia de noticias Tasnim.
07:23 | 18/09/2026
Irán ataca un petrolero en Ormuz y EE.UU. amplía sus sanciones contra Teherán
Los Guardianes de la Revolución aseguraron haber interceptado un buque de bandera togolesa al que acusaron de realizar un “paso ilegal”. Washington, en paralelo, sancionó a una plataforma de criptomonedas y a personas vinculadas con Babak Zanjani.
11:09 | 17/09/2026
ONU alertó que hay evidencia para creer que EE.UU. cometió crímenes de guerra en Irán
El mismo grupo de expertos acusó al Estado iraní de cometer violaciones a los derechos humanos con su feroz represión contra las masivas protestas que sacudieron al país persa antes de la guerra.
06:54 | 16/09/2026
En medio de una Gaza destruída, colapsó un edificio: 20 muertos y 60 desaparecidos
El inmueble había sido atacado por Israel y era utilizado como refugio por familias desplazadas. Desnudó la fragilidad de todos los edificios en el devastado territorio palestino. Además, Israel sigue bombardeando Líbano.
00:05 | 16/09/2026
Lobby israelí, el gran poder que domina a Trump y a Milei
Un libro que acaba de publicarse en Estados Unidos describe la incidencia determinante que los grupos de presión alineados con Netanyahu tienen sobre la política y los presidentes norteamericanos. Punto de inflexión: el abismo que se abrió entre sociedad y poder.
12:16 | 15/09/2026
Irán rechazó negociar con EE.UU. y envió a su canciller a China en plena escalada
Teherán condicionó las conversaciones al cumplimiento de sus exigencias tras los dichos de Trump y advirtió que las dinámicas sobre el petróleo en Ormuz cambiaron.
06:59 | 15/09/2026
Irán rechaza negociar con EE.UU. pese a la apertura al diálogo de Trump
Teherán descarta retomar el diálogo con Washington hasta que se cumplan sus condiciones. La replica iraní fue en respuesta a las declaraciones de Donald Trump, quien afirmó que está dispuesto a evaluar nuevas conversaciones.
07:03 | 14/09/2026
La guerra en Yemen abrió un segundo frente preocupante para el mercado energético global
Al mismo tiempo que un nuevo barco fue atacado en Ormuz, la guerra entre los rebeldes hutíes en Yemen y Arabia Saudita complica aún más la oferta global de crudo. Las milicias pro Irán avanzan sobre el segundo estrecho más importante de la región y atacan la infraestructura energética saudita.
17:25 | 13/09/2026
Funcionario israelí pidió retirar la nacionalidad a autores de un documental sobre Gaza
Miki Zohar definió a los directores Yuval Abraham y Rachel Szor como "despreciables" y los acusó de "traicionar al país".
10:43 | 13/09/2026
El cierre de un oleoducto saudita por un ataque amenaza al 4% del suministro global
El viernes un misil golpeó un oleoducto que comunica el Golfo Pérsico con el Mar Rojo y permite redirigir el crudo que ya no puede salir por Ormuz. El conflicto en Yemen complica aún más el mercado energético mundial.
15:24 | 12/09/2026
Los jefes del BRICS expresaron su "profunda preocupación" por la guerra en Medio Oriente
Los representantes del BRICS se reunieron en Nueva Delhi y presentaron un documento conjunto sobre la situación en Medio Oriente. Pidieron "máxima contención" y priorizaron el diálogo diplomático.
11:53 | 12/09/2026
Trump aseguró que los hutíes le pidieron que "no intervenga" tras tomar la costa del Rojo
El presidente Trump aseguró que los hutíes de Yemen se comunicaron con él tras tomar la costa del mar Rojo y la isla de Perim, y le habrían pedido que "no intervenga" en el conflicto en su país.
07:23 | 11/09/2026
Hutíes toman una isla clave en el estrecho de Mandeb y bloquean ingreso al mar Rojo
Los hutíes rebeldes de Yemen tomaron y ocuparon la isla de Perim, una isla clave en el estrecho de Mandeb, en la puerta de entrada al mar Rojo. Festejaron bailando danzas árabes sobre banderas israelíes, británicas y estadounidenses.
17:09 | 10/09/2026
Guerra en Medio Oriente: la ONU alertó por un aumento global del precio de la comida
La guerra en Yemen amenaza otro paso clave para el comercio marítimo y puede encarecer aún más el transporte de alimentos en todo el mundo. El impacto podría llegar a los precios en Argentina.
07:07 | 10/09/2026
Los rebeldes hutíes avanzan en Yemen y temen que bloqueen el otro estrecho de la región
Las milicias aliadas de Irán anunciaron la toma de la ciudad portuaria de Mocha, sobre la vera del Mar Rojo, muy cerca del estrecho de Baba al Mandeb, la segunda vía comercial más importante de la región, por donde hoy sale mucho del petróleo y gas que no puede salir por Ormuz.