Irán asegura que intenta "resolver las cuestiones" vinculadas al acuerdo con EE.UU.

Ali Zeynivand, portavoz del Ministerio del Interior de Irán, aseguró que "continúan los esfuerzos y las mediaciones diplomáticas internacionales para resolver los problemas y volver al acuerdo de Islamabad".

Irán exige que "la otra parte cumpla con sus compromisos en este acuerdo", declaró Zeynivand a la prensa, según la agencia de noticias Tasnim.