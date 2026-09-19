La capital de Arabia Saudita quedó en alerta durante la madrugada de este sábado luego de que se escucharan explosiones en Riad y se observara una enorme columna de humo negro cerca del aeropuerto internacional Rey Khalid. Las autoridades habían advertido sobre una "amenaza aérea hostil" y, horas después, los hutíes de Yemen reivindicaron ataques contra sitios estratégicos de la capital y una instalación de Aramco.

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La advertencia llegó a los teléfonos de los habitantes de Riad poco antes de las 3 de la madrugada, con la indicación de permanecer dentro de sus viviendas debido a una posible amenaza aérea. La Defensa Civil saudita también difundió alertas en otras zonas del país, entre ellas Al-Kharj, Jeddah y Yanbu.

Alerta máxima en Riad: explosiones, humo negro y pánico en las calles

Poco después se escucharon explosiones en distintos sectores de la capital. La alarma fue levantada aproximadamente media hora más tarde, aunque el episodio generó interrupciones y demoras en el principal aeropuerto de la ciudad.

Impacto en la infraestructura: llamas en un tanque de Aramco y caos aéreo

La escena más llamativa se produjo en las inmediaciones del aeropuerto Rey Khalid, donde una gran columna de humo negro pudo verse desde distintos puntos de Riad. Un periodista de AFP observó además un incendio en un tanque de combustible que llevaba el logo de la petrolera estatal Aramco, mientras los bomberos trabajaban para controlar las llamas.

La plataforma FlightRadar24 informó que había inconvenientes en las operaciones aéreas del aeropuerto, aunque posteriormente el tránsito comenzó a normalizarse.

Los hutíes reivindicaron ataques contra Riad

Horas después de las explosiones, el movimiento hutí aseguró haber llevado a cabo dos operaciones militares contra Arabia Saudita. Según su portavoz militar, Yahya Saree, una de ellas tuvo como objetivo "sitios sensibles" en Riad y la otra instalaciones de Aramco en Yanbu, ciudad portuaria ubicada sobre el mar Rojo.

El grupo afirmó haber utilizado misiles balísticos y de crucero, además de drones. También presentó las operaciones como una respuesta a los ataques de Arabia Saudita contra posiciones hutíes en Yemen. Estas afirmaciones no fueron verificadas de manera independiente y las autoridades sauditas no confirmaron inmediatamente que los objetivos mencionados por los rebeldes hubieran sido alcanzados.