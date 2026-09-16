En medio de los ataques, crece la tensión por la negativa de Irán a negociar con EE.UU.

Irán rechazó este martes cualquier negociación con Estados Unidos mientras no se cumplan sus condiciones, pese a que Donald Trump aseguró estar abierto a retomar el diálogo para alcanzar un acuerdo de paz.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezaei, pidió no prestar atención a las “señales contradictorias” de Washington y advirtió que “no habrá conversaciones” hasta que Teherán obtenga lo que exige.

Las declaraciones se producen en medio de la continuidad del conflicto, tras la ruptura del alto el fuego acordado en junio y las crecientes tensiones en el estrecho de Ormuz