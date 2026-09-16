El gobierno de Javier Milei formalizó el ingreso del proyecto de Ley de Presupuesto General para el Ejercicio Fiscal 2027 a la Cámara de Diputados de la Nación. La iniciativa consolida el mandato del equilibrio fiscal como norma inalterable del programa económico. Además, proyecta para el Sector Público Nacional un superávit financiero de $3,3 billones (0,2% del PBI) y un límite total de gastos corrientes y de capital de $202,1 billones para la Administración Nacional. Entre las principales pautas macroeconómicas enviadas al Congreso, el Palacio de Hacienda prevé una desaceleración de la inflación al 18% anual para diciembre de 2027, una expansión del PBI del 4% y un tipo de cambio oficial de $1.847,6 por dólar hacia el cierre del ejercicio. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
El Gobierno envió el Presupuesto 2027 a Diputados: comenzará a debatirse en octubre
El proyecto ratifica el equilibrio fiscal como regla inalterable de la gestión e incluye metas macroeconómicas con un crecimiento del PBI del 4% y un dólar oficial proyectado en $1.847,6 para fines de 2027.
Hace 1 hora
Las 10 claves del Presupuesto 2027: superávit, ajuste a la obra pública y más deuda
El proyecto profundiza la hoja de ruta libertaria: equilibrio fiscal innegociable y recorte del gasto. La iniciativa congela vacantes en el Estado y condiciona fondos para universidades.
Milei y Caputo profundizan el rumbo económico.
Hace 2 horas
Feinmann cuestionó a un funcionario de Milei y criticó en vivo al gobierno
Eduardo Feinmann tuvo como invitado en su programa a un funcionario de Milei y criticó en su cara la gestión del presidente.
Feinmann cuestionó a un funcionario de Milei y criticó en vivo al gobierno.
Eduardo Feinmann tuvo como invitado de su más reciente programa en A24 a Federico Furiase, secretario de Finanzas de Javier Milei y Luis Caputo, para hablar acerca de la situación económica de la Argentina y cómo viene el rumbo, según él, de la gestión del presidente en ese ámbito.
Hace 2 horas
Lobby israelí, el gran poder que domina a Trump y a Milei
Un libro que acaba de publicarse en Estados Unidos describe la incidencia determinante que los grupos de presión alineados con Netanyahu tienen sobre la política y los presidentes norteamericanos. Punto de inflexión: el abismo que se abrió entre sociedad y poder.
Donald Trump está mucho más cerca de las elecciones que del inicio de la guerra de Irán. Seis meses largos después de haber desatado el conflicto con Irán en el estrecho de Ormuz por presión de fuerzas que apoyan a Benjamín Netanyahu, Donald Trump sigue sin saber cómo salir. La ofensiva de Javier Milei contra las empresas que operan en Malvinas choca con una pared de hormigón que no logra penetrar: la trama de intereses que se mueven detrás de Navitas, la petrolera que tiene el 65% de las acciones en el proyecto para llevarse el petróleo de las islas.
Hace 2 horas
Presupuesto 2027: el Gobierno proyecta 4% de crecimiento y 18% de inflación
A horas de que el Gobierno presente el presupuesto 2027 para empezar a ser tratado en el Congreso, el ministro de Economía, Luis Caputo, expuso durante una nueva reunión de la Mesa Política en Casa Rosada las principales variables previstas para el próximo año.
El Gobierno presentó este martes los principales lineamientos económicos que contempla para 2027, con una proyección acerca del crecimiento de la actividad, la desaceleración de la inflación y la continuidad del superávit fiscal. Por otra parte, estiman que el dólar supere los $ 1.800 el año que viene.
Hace 11 horas
El Gobierno necesita subir 4 puntos la presión impositiva para cumplir la meta del 2027
La estimación del Presupuesto 2027 es obtener 219,2 billones de pesos de Ingresos Corrientes, pero esa cifra sobreestima el crecimiento de la recaudación impositiva, la captura de los fondos fiduciarios y de la ganancia del Fondo de Garantía de Sostenibilidad de las Jubilaciones.
Hace 13 horas
Crisis del empleo registrado: las nuevas contrataciones se desplomaron a niveles de 2002
La tasa de entrada al empleo registrado privado llegó a mínimos históricos en julio. El informe la compara con las crisis de 2002 y 2018-2019.
Hace 13 horas
Los aliados del Senado no aceptan el canje de LLA y piden Ficha Limpia separada
El oficialismo de la Cámara alta tuvo que pedir un cuarto intermedio para el debate del proyecto, que tiene como eje la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). El PRO, el radicalismo y bloques provinciales quieren que se debata por fuera su iniciativa que prohibe las candidaturas de dirigentes condenados por delitos de corrupción.
Hace 16 horas
La industria trabaja con más de cuatro de cada diez máquinas apagadas
La utilización de la capacidad instalada industrial cayó en julio y los niveles más bajos se concentran en metalmecánica, automotriz, caucho y plástico.
Hace 17 horas
El Gobierno ya no puede negar el aumento de pobreza y busca una defensa
Los libertarios ya adelantan que subirá 3 puntos y planean el relato del "menos malo". "Con el Frente de Todos era peor", se defienden.
Hace 18 horas
Reino Unido le contestó a Milei: "Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción"
Por primera vez desde la cadena de Milei, Londres lanzó un comunicado oficial en el que defendió a las empresas petroleras en su derecho a explotar las islas. La Cancillería argentina rechazó el texto británico y reiteró que los territorios de las islas "se encuentran ilegítimamente ocupados" por los ingleses desde 1833.
Hace 18 horas
Privatización de AySA: el Gobierno abrió los sobres y hay dos grupos en carrera
El Ministerio de Economía espera recaudar unos US$ 500 millones con su privatización. Quiénes son los grupos empresarios detrás de su compra.
Hace 19 horas
La pobreza volvió a subir en el primer semestre del año y sumó 1,7 millones de personas
La pobreza habría vuelto a aumentar en la Argentina durante el primer semestre de 2026 y unas 1,7 millones de personas habrían caído bajo esa condición respecto del segundo semestre del año pasado, de acuerdo con una estimación de la consultora ExQuanti elaborada sobre la base de los datos del INDEC.
Hace 19 horas
El Gobierno descartó un “plan platita” y ratificó el rumbo económico de cara a 2027
El vocero presidencial Adrián Ravier admitió que “no les gusta” la foto que muestra la crisis social actual, pero vaticinó que el año próximo lo ven “mucho mejor”.
Adrián Ravier admitió que “no les gusta” la foto que muestra la crisis social.
Hace 20 horas
Las provincias donde más empresas empleadoras desaparecieron desde que asumió Milei
Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y CABA concentran la mayor pérdida de empresas, mientras La Rioja, Catamarca y Tierra del Fuego registran las mayores caídas porcentuales.
Hace 20 horas
Revés para Sturzenegger: los farmacéuticos seguirán al frente de las farmacias
La Justicia consideró inadmisible un recurso del Gobierno contra la suspensión temporal de la medida que flexibilizaba la dirección técnica de establecimientos farmacéuticos.
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Niñez en riesgo: un informe reveló el inicio de consumo de drogas desde los 8 años
En barrios populares, niñas y niños de apenas 8 y 9 años ya inician consumos problemáticos, mientras crece la exposición de adolescentes a las apuestas online. Los datos del fenómeno que la UTEP revelan la crisis en las infancias.