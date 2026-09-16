Jubilados en el Congreso pintaron cruces para visibilizar fallecidos por faltante de medicamentos

Jubilados, pensionados y excombatientes realizaron este miércoles una intervención frente al Congreso de la Nación con cruces para homenajear a adultos mayores que, según denunciaron los manifestantes, fallaron por el faltante de acceso a medicamentos, atención sanitaria y una jubilación suficiente. La actividad se realizó antes de la tradicional protesta de los miércoles contra el gobierno de Javier Milei .

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La intervención buscó exponer la situación de vulnerabilidad que atraviesan numerosos jubilados y pensionados desde el comienzo de la gestión mileísta. “Cada cruz representa un jubilado”, explicó un pensionado y excombatiente de Malvinas durante la jornada.

Las cruces fueron colocadas sobre la Plaza Congreso como una forma de recordar a quienes, de acuerdo con el planteo de los manifestantes, no pudieron afrontar las dificultades económicas y sanitarias de los últimos meses. Los jubilados también señalaron situaciones de extrema vulnerabilidad y mencionaron casos de suicidio entre adultos mayores, en el marco de una protesta que se sostiene semana a semana.

​​​​​​Remedios caros y abandono: los reclamos y las propuestas de los jubilados

Uno de los principales reclamos volvió a estar relacionado con el costo de los medicamentos y las dificultades para acceder a los tratamientos. La problemática del PAMI y de la cobertura de medicamentos también forma parte de distintos proyectos presentados recientemente en el Congreso. Entre ellos, existe una iniciativa que propone garantizar el 100% de cobertura para medicamentos esenciales destinados a enfermedades crónicas de jubilados y pensionados.

Durante la protesta, varios jubilados que cobran la mínima describieron las dificultades que atraviesan el sector y sostuvieron que muchos adultos mayores “necesitaban recurrir a sus familiares” para poder sostener sus gastos.

La jornada se desarrolló en la previa de la tradicional movilización de los miércoles, una protesta que los jubilados se mantienen frente al Congreso para reclamar por sus ingresos y por el acceso a medicamentos y prestaciones de salud. En las últimas semanas, esas protestas fueron acompañadas porfuertes operativos de seguridad y episodios de tensión. ​​​​​​La movilización del 9 de septiembre, por ejemplo, terminó con gases, empujones y una jubilada que debió recibir asistencia médica tras descompensarse.

En paralelo, organizaciones de jubilados vienen reclamando cambios en el sistema provisional y una cobertura integral de medicamentos.

La Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados convocó a participar de la jornada de este miércoles y planteó, entre otros puntos, un haber mínimo equivalente a la canasta del adulto mayor y prestaciones y medicamentos con cobertura total del PAMI .