Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 16 de septiembre

En la actualización de este miércoles 16 de septiembre, el dólar oficial del Banco Nación cotiza con un valor de $1480 para la compra y $1530 para la venta, mientras que la variación se presenta en 0,00% de acuerdo con los datos de la entidad. De esta manera, el tipo de cambio se mantiene en los mismos niveles durante la jornada.