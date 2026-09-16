Discapacidad, SIDE y provincias: las primeras críticas de la oposición en Diputados al presupuesto 2027

Mientras La Libertad Avanza (LLA) planifica el trámite legislativo en la Cámara de Diputados del presupuesto 2027 de ajuste del gobierno de Javier Milei y los aliados se encuentran en estado de análisis, la oposición dura comenzó a señalar los puntos en desacuerdo con el cálculo de gastos e ingresos para el ejercicio entrante.

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Inflación del 18% y dólar a $1.847: las cifras clave del plan económico de Milei

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A las 22.04 del martes se firmó el mensaje del presupuesto 2027. El cálculo de gastos e ingresos para el año entrante prevé una inflación interanual del 18%, un dólar de $1.847,6, un crecimiento estimado del Producto Bruto Interno (PBI) del 4%.

Para el consolidado del Sector Público Nacional se proyecta un superávit financiero de $3,3 billones (0,2% del PBI) y un superávit primario de $18,4 billones (1,3% del PBI), mientras que para la Administración Nacional el saldo positivo se estima en $246.741 millones.

Desde los principales bloques aliados del oficialismo, el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), no adelantaron postura sobre el presupuesto. Fuentes parlamentarias consultadas por El Destape informaron que el debate en comisiones del expediente comenzará en octubre.

¿Qué reclamos plantea la oposición al proyecto de Presupuesto 2027?

Desde la oposición dura comenzaron a expresar sus cuestionamientos al cálculo de gastos e ingresos del próximo ejercicio. "El Gobierno Nacional ha enviado un proyecto financiero, pero no un proyecto de ley de presupuesto", protestó el diputado de Unión por la Patria Carlos Castagneto a través de su cuenta de X.

"No sabemos cuáles son las políticas públicas que impulsa el Gobierno. Sólo nos hablan de incrementar la ayuda social y de fortalecer la seguridad interior. ¿Provincias?, sólo hablan de operaciones financieras para atender el déficit provincial. No aportan ningún concepto de acción conjunta entre el Gobierno Nacional y las Provincias para mejorar la calidad de vida de los habitantes del país. ¿Endeudamiento? No son claros en decirnos cómo hará el Gobierno Nacional para refinanciar su deuda", indicó.

Su compañero de bloque Guillermo Michel analizó que el superávit fiscal "no sale del gasto, sino de dibujar impuestos y subir presión tributaria" y señaló que en el Presupuesto tiene como "omisiones graves" los gastos tributarios de RIGI y los intereses capitalizados que no se cuentan base caja.

Ajuste encubierto y presión tributaria: la trampa detrás de los números de Caputo

El ex titular de Aduana denunció, cinco "recortes al pasar", en "discapacidad, movilidad de asignaciones familiares, financiamiento del INTA, pagos con bonos de arbitrajes internacionales y deuda no devengada, impuesto a los combustibles (art. 59) y eliminar exención de YMAD (art. 68). USD 200.000 millones de Autorización de deuda del art. 42 (7 tramos de $43 bn = $301 bn). 18% en moneda y ley extranjera, que son aprox. USD 36 mil M".

¿Cómo afecta el Presupuesto 2027 a las universidades, la discapacidad y la SIDE?

Por su parte, el diputado de Provincias Unidas Esteban Paulón fue uno de los que cuestionó el recorte en discapacidad, que se da en medio de las discusiones en las comisiones de la Cámara baja. La oposición dura trabaja hace semanas para llevar al recinto la prórroga de la emergencia en la materia.

"Viendo el proyecto de Presupuesto 2027 se entiende por qué LLA no autorizó la participación de personas con discapacidad y sus organizaciones en el debate que inicia hoy", deslizó.

La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade señaló un recorte de "fondos para Universidades y discapacidad" en el presupuesto 2027, que contrasta conque se "incrementa un 87% los fondos para el festín de los servicios de inteligencia (SIDE)".

"Esos que después usa el funcionario 'sin cartera' Santiago Caputo para sostener centros de bots y otras minucias", lanzó.

Finalmente, el diputado del Frente de Izquierda y los Trabajadores Nicolás Del Caño denunció que "el presupuesto 2027 presentado por el gobierno pretende destruir el sistema de prestaciones básicas y universales para las personas con discapacidad, poner fin a la emergencia, y otras medidas que atacan a todo el colectivo de la discapacidad".