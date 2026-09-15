Milei ratifica el ajuste en áreas científicas y sube las partidas para el ciberespionaje

El refrán dice en los detalles se encuentra el diablo. Con la presentación del proyecto del Presupuesto 2027 ocurre lo mismo. El número grueso informado por el Ministerio de Economía sostiene un incremento del gasto público del 25% comparado con el Presupuesto vigente para este año. Sin embargo, al revisar las planillas anexas de la ley de leyes, con los datos comparados sobre la composición del gasto por jurisdicción, finalidad económica y entidad se aprecian algunos detalles del ajuste planificado para 2027, sobre todo en la CNEA, la CONEA y el INTA. Al mismo tiempo, la administración Milei incrementará, muy por encima de la inflación acumulada, partidas vinculadas al endeudamiento externo, el pago de intereses con un alza del 53%, y recursos para la reforma del Estado y la vigilancia masiva.

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En la planilla titulada composición del gasto por entidad sobresale el ajuste, nuevamente, en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en proceso de desmantelamiento a partir del programa privatizador de la Libertad Avanza. Cuando las partidas presupuestarias prácticamente no tienen variación de un año al otro, se está aplicando un ajuste. El proyectado de recursos para la CNEA es de 298.526 millones de pesos, apenas un 0,2% arriba de los recursos para este año.

En esta misma línea sigue la Comisión Nacional de Actividades Espaciales; para 2027 se le asignó un presupuesto de 194.169 millones de pesos, esto es una reducción del 6,6% en relación al Presupuesto 2026. Este año, los trabajadores del organismo nucleados en ATE CONEA denunciaron el vaciamiento presupuestario, que vuelve a ratificarse.

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“La destrucción de la estructura de Ciencia y Tecnología nacional, junto con el proceso de desindustrialización a la par de la primarización absoluta, son la estrategia para convertir a la Argentina en un país fallido, con un futuro incierto y para nada esperanzador para quienes se formaron para la actividad espacial”, puede leerse en un informe elaborado por los trabajadores y trabajadoras de ATE CONEA publicado por El Destape en marzo de este año.

Otra de las áreas científicas donde se aplicará un nuevo ajuste será en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, con una quita de 44.000 millones de pesos en relación al Presupuesto 2026. El ajuste previsto será del 12,4%.

Al Instituto Nacional de Tecnología Industrial, otra de las áreas atacadas por la administración Milei, se le aplicará un ajuste del 5,2%. Recibirá cerca de 4800 millones de pesos menos que lo presupuestado para este 2026.

A partir del decreto 941/2025, diferentes organismos pasaron a formar parte del sistema de inteligencia del Estado nacional, en un escenario de injerencia casi directa de los Estados Unidos. Los organismos mencionados dentro del decreto iban desde el Renaper (Registro de las Personas), la CONAE, la Autoridad Regulatoria Nacional, la CNEA, Aduana, y el Centro Nacional de Ciberseguridad.

Este último organismo, que integra la estructura de Jefatura de Gabinete, tiene un presupuesto asignado de 3231 millones de pesos, un incremento del 698% en relación al Presupuesto 2026. ¿Vigilancia masiva para un año electoral?

La discrecionalidad provincial

Las transferencias de capital hacia las provincias y municipios seguirán a la baja. De acuerdo a la planilla composición del gasto por carácter económico, estas transferencias serán de 153.342 millones de pesos, una reducción del 3,3% en relación a lo previsto para este año. En total, serían 5214 millones de pesos menos.

Sin embargo, las planillas dan cuenta de otra área vinculada a las provincias que incrementa de manera considerable su presupuesto: la vice jefatura de Gabinete. Actualmente, esta área se encuentra gestionada por Gustavo Javier Coria, quien responde directamente al jefe de Gabinete, Diego Santilli. Dentro de la Vicejefatura funciona la dirección de Asuntos con las provincias.

De acuerdo a la información del proyecto del Presupuesto 2027, esta área recibirá recursos por 973.426 millones de pesos, un incremento del 138%. En un año de elecciones (y posible paga de favores en las provincias y municipios), la administración Milei tendrá 565.569 millones de pesos extras para manejar bajo esta jurisdicción.

Otro ítem que sobresale vinculado a las provincias tiene que ver con los avales para la toma de deuda externa. En el caso de Chaco, el Poder Ejecutivo avalará la toma de 120 millones de dólares para infraestructura hídrica-obras de saneamiento y viales.

En el caso de Córdoba aparecen varios avales por un total de 530 millones de dólares para infraestructura vial, programas de agua y saneamiento, y el acueducto biprovincial Santa Fe-Córdoba.

A la provincia de Mendoza se le otorgarán avales para endeudarse por 100 millones de euros destinados al proyecto de Metrotranvía; y en el caso de San Juan, hay avales por 100 millones de dólares para infraestructura eléctrica.

La desregulación cuesta plata

En el mensaje del Presupuesto 2027, la administración Milei vuelve a enfatizar su política de privatizaciones. “Un aspecto clave para la transformación del Estado es la política de privatización de empresas públicas impulsada por el Gobierno Nacional, orientada a reducir la participación estatal en actividades de carácter empresarial”, puede leerse en el documento oficial.

En este contexto, se destruyeron 72.000 puestos de trabajo del sector público, según lo informado en el mensaje oficial. “Con la reducción de estructuras superpuestas, la simplificación normativa, la modernización de los procesos administrativos y el avance en la reorganización y privatización de empresas públicas, se busca generar condiciones más favorables para el desarrollo de la actividad privada”, señalaron desde el Poder Ejecutivo. La desregulación cuesta plata, que en realidad es una transferencia de recursos del sector público al privado concentrado.

El área que conduce Federico Sturzenegger, ministro de Destrucción del Estado, tendrá un incremento presupuestario del 44,6%. Pasará de recibir 27.486 millones a 39.753 millones de pesos, es decir 12.267 millones de pesos más para continuar con el ajuste y la transferencia de recursos hacia el sector privado concentrado.