Con el objetivo de ordenar la estrategia libertaria en el Congreso, la mesa política del oficialismo vuelve a verse las caras este martes. La agenda se concentrará en tres ejes prioritarios: el envío del Presupuesto 2027, las modificaciones al sistema electoral y el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional orientado a las Islas Malvinas. Hasta el momento, el Poder Ejecutivo posee confianza suficiente y necesaria para avanzar con la ley de leyes y en el texto que tiene al archipiélago nacional en su base. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Con la expectativa del Presupuesto 2027, el Gobierno convoca a su mesa política
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 1 hora
Con la expectativa del Presupuesto 2027, el Gobierno convoca a su mesa política
Con el objetivo de ordenar la estrategia libertaria en el Congreso, la mesa política del oficialismo vuelve a verse las caras este martes a partir de las 13:00.
La agenda se concentrará en tres ejes prioritarios: el envío del Presupuesto 2027, las modificaciones al sistema electoral y el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional orientado a las Islas Malvinas.
Hasta el momento, el Poder Ejecutivo posee confianza suficiente y necesaria para avanzar con la ley de leyes y en el texto que tiene al archipiélago nacional en su base.
Hace 1 hora
Encuesta exclusiva: el 61,7% se endeudó para vivir y dos candidatos cabeza a cabeza
Con una mayoría que describe al país en crisis y un deterioro sostenido de la economía familiar, el escenario electoral permanece abierto: Javier Milei y Axel Kicillof aparecen en empate técnico, en un contexto marcado por la polarización, el endeudamiento de los hogares y un voto cada vez más atravesado por el rechazo.
En la primera semana de septiembre la consultora Proyección tomó una fotografía que combina dos imágenes a priori difíciles de conciliar. El 63,3% de los argentinos sostiene que el país atraviesa una crisis económica, no una etapa pasajera de dificultades. Sin embargo, en un hipotético balotaje entre Javier Milei y Axel Kicillof la diferencia es de apenas seis décimas: 40,8% contra 40,2%. La encuesta -con un margen de error del 2,66% y un nivel de confianza del 95%, que El Destape presenta en exclusiva-, describe un país donde el deterioro económico convive con una oferta política incapaz de traducir ese malestar en un desplazamiento electoral nítido.
Hace 2 horas
Jonatan Viale le soltó la mano a Milei como nunca y lo expuso en vivo
Jonatan Viale criticó de forma muy severa a Javier Milei, durante su programa más reciente en Radio Rivadavia.
Jonatan Viale le soltó la mano a Milei como nunca y lo expuso en vivo
Jonatan Viale efectuó un durísimo diagnóstico respecto a Javier Milei y el poco contacto con la realidad de los argentinos que supo hacer ostensible a lo largo de su mandato. Lo hizo durante su editorial en el programa que conduce por Radio Rivadavia, haciendo hincapié en que el presidente no hace más que crearse un escenario que no es el real.
Hace 7 horas
Objetivo BCRA: el peronismo apuesta todo a demorar el debate en el Senado
Dependerá de los senadores opo-oficialistas que, por orden de sus gobernadores, se acercan o se alejan del Gobierno. Bullrich quiere sesionar este jueves, pero el PJ quiere ganar tiempo. La discusión por el paradero del oro, un tema central.
Hace 7 horas
Gira radical de Macri: el PRO completa la foto con los gobernadores de la UCR
El presidente del PRO encabezará otro encuentro de "Próximo Paso", esta vez en Jujuy, donde se encontrará con el gobernador local Carlos Sadir. De este modo, completará las cinco provincias comandadas por un dirigente centenario. Su última aparición pública fue para lanzar la candidatura de Marita Mac Allister en La Pampa.
Hace 12 horas
Criar a un hijo costó más de $ 700.000 en agosto, según el Indec
El indicador oficial contempla tanto los gastos en bienes y servicios esenciales como el valor económico del tiempo destinado al cuidado de niños y adolescentes.
Hace 12 horas
Milei exigió a sus diputados y senadores que salgan a defender el rumbo económico
El Presidente habló durante casi tres horas en la Rosada. No discutió sobre los proyectos en debate en el Congreso, aunque mañana debe presentar el Presupuesto 2027. En cambio, volvió a insistir en que los legisladores deben ir a los medios a defender las reformas y medidas económicas, y les dio tres libros sin autor para que tengan "datos".
Hace 12 horas
Medias Stylo advirtió por la importación: "Imposible competir"
Pablo Lauda, presidente de Medias Stylo, alertó sobre el impacto de la apertura importadora y el aumento de costos que ahoga a las pymes industriales.
Hace 12 horas
El Gobierno empieza a resignarse y cree que Milei tendrá que medirse en las PASO 2027
En Casa Rosada creen que está cada vez más complicada la acumulación de voluntades para suspender las primarias del año próximo. Los libertarios desconfían de los gobernadores, piensan que usaron la reforma electoral para beneficio propio y les exigen garantías.
Hace 13 horas
Proyectan el ingreso de casi U$S 25.000 millones por Vaca Muerta y minería
El último año del gobierno de Javier Milei tendría el ingreso de casi US$ 25.000 millones de exportaciones de la energía y minería. Los saldos positivos escalarán en los próximos años hasta alcanzar los US$ 34.000 millones de Vaca Muerta y US$ 17.000 millones de la minería en 2030.
Hace 14 horas
Los salarios científicos necesitarían 67% de aumento para estar como en noviembre de 2023
A pesar de los fallos judiciales, el descenso parece no tener piso. Y el futuro no será mejor: el Presupuesto proyecta para este año otra baja de la masa salarial total del sistema científico del 4,7%
Hace 14 horas
Jujuy: ATE activa un paro de dos días contra la pauta salarial del Gobierno
La medida de fuerza arrancó esta jornada sin presencia en los puestos de trabajo y concluirá el martes con protestas y marchas en distintas localidades.
Hace 15 horas
El consumo de carne cayó casi 10% agosto y sigue hundido en mínimos históricos
El consumo de carne vacuna profundizó su caída en agosto, mientras las exportaciones crecieron. Se comen 5 kilos menos respecto al año pasado y no parece haber piso.
Hace 15 horas
Nada que festejar: Milei ajustó 14 puntos del PBI, casi cinco presupuestos de ayuda social
El gasto primario de la Administración Pública Nacional acumula una caída equivalente a 14 puntos del PBI entre 2023 y 2026, según un informe del IARAF. El ajuste de este año sería el mayor desde el inicio de la gestión y las ayudas sociales y asignaciones familiares ya acumulan una baja real del 30,6 por ciento.
Hace 16 horas
Argentina le reclamó a Uruguay por presentar un stand británico de Malvinas
Se trata de una feria en la que representantes británicos de la islas las promocionan turística y comercialmente. Pese al histórico apoyo del Estado uruguayo al reclamo argentino, en el stand aparecen como "Falklands" y no Malvinas. La queja argentina y la respuesta de Uruguay.
Hace 16 horas
El consumo volvió a caer en julio y suma ocho meses consecutivos en retroceso desde 2025
El Índice de Consumo Privado de la Universidad de Palermo registró una caída interanual de 1,2% y acumuló un retroceso de 1,5% en los primeros siete meses del año. En la comparación mensual también mostró una baja, mientras el consumo masivo volvió a retroceder y los préstamos vinculados al consumo siguieron en terreno negativo.
Hace 18 horas
Milei prometió "profundizar" el rumbo económico y desestima los pedidos de cambio
El Presidente volvió a encabezar una nueva reunión de Gabinete en la reconoció la importancia de que crezcan el salario real y el consumo. Además, quiere seguir enfocando la discusión pública en su giro sobre Malvinas.