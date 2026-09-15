Con la expectativa del Presupuesto 2027, el Gobierno convoca a su mesa política

Con el objetivo de ordenar la estrategia libertaria en el Congreso, la mesa política del oficialismo vuelve a verse las caras este martes a partir de las 13:00.

La agenda se concentrará en tres ejes prioritarios: el envío del Presupuesto 2027, las modificaciones al sistema electoral y el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional orientado a las Islas Malvinas.

Hasta el momento, el Poder Ejecutivo posee confianza suficiente y necesaria para avanzar con la ley de leyes y en el texto que tiene al archipiélago nacional en su base.