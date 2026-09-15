La industria trabaja con más de cuatro de cada diez máquinas apagadas

La industria manufacturera utilizó en julio apenas el 58,2% de su capacidad instalada, según el informe del INDEC, con una baja respecto del 58,4% registrado en el mismo mes del año pasado. El dato muestra que, en promedio, más de cuatro de cada diez unidades de capacidad productiva disponibles en las fábricas no fueron utilizadas durante el mes, aunque la situación presenta diferencias importantes entre las distintas ramas industriales.

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Algunos sectores vinculados principalmente a la producción de insumos básicos y al procesamiento de materias primas trabajan con niveles elevados, mientras que ramas con una mayor participación de bienes industriales, maquinaria, automóviles y productos destinados al mercado interno permanecen con una proporción significativa de sus instalaciones ociosas. El propio relevamiento del INDEC muestra que siete de los doce bloques sectoriales analizados se ubicaron por debajo del promedio general durante julio.

Entre los sectores con menor utilización aparece la industria metalmecánica, excluida la fabricación de automóviles, que operó al 38,3% de su capacidad instalada. Se trata del nivel más bajo entre todos los bloques relevados y también de uno de los retrocesos interanuales más marcados: en julio de 2025 había alcanzado el 49%. La caída fue de 10,7 puntos porcentuales en un año, en un sector que reúne actividades vinculadas con la fabricación de maquinaria y aparatos de uso doméstico.

De acuerdo con los datos del Índice de Producción Industrial manufacturero citados por el propio organismo, la fabricación de maquinaria agropecuaria registró en julio una disminución interanual del 46,6%, mientras que la fabricación de aparatos de uso doméstico cayó 20,9% en la misma comparación. La menor utilización de las plantas, por lo tanto, está relacionada con una reducción concreta de los niveles de producción en algunas de las actividades que componen este bloque.

El segundo nivel más bajo correspondió a los productos de caucho y plástico, con una utilización de apenas 40,2%, frente al 44,1% de julio del año pasado. A continuación se ubicaron la industria automotriz, con 39%, los productos del tabaco, con 45,2%, y los productos textiles, con 45,3%. El panorama se completa con los productos minerales no metálicos, que utilizaron 48,6% de su capacidad, y edición e impresión, con 54,6%.

La industria automotriz también registró una reducción significativa. Las terminales utilizaron en julio el 39% de su capacidad productiva, frente al 44,1% de un año antes, lo que implica una reducción de 5,1 puntos porcentuales. Según el INDEC, el descenso estuvo asociado a "la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices".

En los productos minerales no metálicos, la utilización alcanzó el 48,6% en julio, por debajo del 57,1% registrado doce meses antes. El descenso fue de 8,5 puntos porcentuales y, según el organismo estadístico, estuvo relacionado con la menor elaboración de vidrio, cemento y otros materiales destinados a la construcción.

La evolución de este bloque adquiere relevancia porque se trata de actividades directamente vinculadas con la construcción y con la demanda de insumos para obras. El nivel de capacidad ociosa registrado en julio refleja, en ese sentido, una menor actividad en segmentos industriales que dependen de la demanda de materiales para viviendas, infraestructura y otros proyectos constructivos.

El contraste aparece al observar los sectores que se encuentran por encima del promedio. La refinación de petróleo presentó una utilización de capacidad instalada del 89,9%, el nivel más elevado de toda la industria manufacturera. Le siguieron las industrias metálicas básicas, con 71,8%; papel y cartón, con 69,6%; productos alimenticios y bebidas, con 66%; y sustancias y productos químicos, con 61,4%.

En estos casos, además, varios sectores mostraron una mejora respecto del año anterior. La refinación de petróleo pasó del 81,7% en julio de 2025 al 89,9% en julio de 2026. El INDEC vinculó este aumento con "el mayor nivel de procesamiento de petróleo crudo". Las industrias metálicas básicas, por su parte, subieron de 63,9% a 71,8%, en un contexto en el que la producción de acero crudo aumentó 15,3% interanual, de acuerdo con los datos de la Cámara Argentina del Acero citados en el informe.

También aumentó la utilización en papel y cartón, que pasó de 59,7% a 69,6%. El INDEC señaló que la fabricación de papel y productos de papel registró una suba interanual del 12,6% en julio. En alimentos y bebidas, la utilización llegó al 66%, frente al 65,2% de un año atrás, en buena medida por la mayor molienda de oleaginosas, cuya producción aumentó 10,7% interanual.

La diferencia entre ramas queda todavía más expuesta cuando se observa la evolución de los últimos meses. El nivel general había comenzado 2026 con una utilización del 53,9% en enero y llegó al 59,8% en marzo y al 59,9% en abril. En mayo descendió al 58,3%, en junio alcanzó el 59,1% y en julio volvió a bajar al 58,2%. El resultado de julio quedó, además, por debajo del 58,4% registrado en julio de 2025.

Esto significa que la recuperación registrada durante los primeros meses del año no consiguió traducirse en una mejora interanual del indicador general en julio. La capacidad instalada utilizada se encuentra todavía lejos de los niveles observados en algunos momentos de 2025, cuando el indicador llegó al 61,4% en septiembre y al 60,9% en octubre.

En el caso de la metalmecánica, la caída es particularmente significativa porque el nivel de utilización pasó de 49% a 38,3% en apenas un año. En términos de capacidad productiva, implica que una proporción mucho mayor de las instalaciones disponibles permanece sin utilizar respecto de julio de 2025. El dato resulta consistente con la fuerte caída registrada en la fabricación de maquinaria agropecuaria, una actividad que depende tanto de la inversión productiva como de la demanda del sector agropecuario.

La situación también plantea una diferencia respecto de los sectores industriales que consiguieron mejorar sus niveles de actividad. Mientras las industrias metálicas básicas aumentaron su utilización en casi ocho puntos porcentuales y la refinación de petróleo en más de ocho puntos, la metalmecánica perdió más de diez puntos y los minerales no metálicos retrocedieron 8,5 puntos. El promedio de 58,2% surge, por lo tanto, de comportamientos productivos muy diferentes entre sí.

El informe del INDEC aclara que el indicador mide "la proporción utilizada, en términos porcentuales, de la capacidad productiva del sector industrial" y que el relevamiento comprende un panel de entre 600 y 700 empresas. Para calcularlo se considera cuál es "efectivamente la producción máxima que cada sector puede obtener con la capacidad instalada", incorporando criterios técnicos como el aprovechamiento potencial de las plantas, el máximo de turnos posibles y las paradas necesarias para mantenimiento.

Por eso, el 58,2% no debe interpretarse simplemente como una medición de las horas efectivamente trabajadas por las fábricas, sino como una referencia sobre cuánto de la capacidad productiva disponible está siendo utilizada de acuerdo con los criterios técnicos del indicador. La diferencia resulta relevante porque una planta puede contar con instalaciones, maquinaria y capacidad para producir más bienes sin que necesariamente exista una demanda suficiente que justifique incrementar la producción.

En julio, por lo tanto, la industria manufacturera no solo volvió a ubicarse por debajo del nivel de capacidad utilizada de un año atrás, sino que profundizó las diferencias entre los sectores que logran sostener su producción y aquellos que todavía no encuentran una demanda suficiente para utilizar una parte importante de sus plantas. La metalmecánica, con apenas 38,3%, quedó como el bloque más comprometido, mientras que la industria automotriz operó al 39% y caucho y plástico al 40,2%.