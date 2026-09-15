Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 15 de septiembre

El ridículo pedido de Luis Caputo a los jóvenes: "Intenten convencer"

El ministro de Economía encabezó una charla con jóvenes estudiantes y docentes en la Universidad Torcuato Di Tella, en la que habló sobre el panorama económico nacional. Afirmó que las generaciones "más grandes" ganaron desconfianza en el sistema bancario tras la crisis del 2001, por lo que les sugirió a los jóvenes "convencer a sus padres" para que vuelvan a confiar.