Martes 15 de Septiembre del 2026 Mar 15 Sep
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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 15 de septiembre

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Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 15 de septiembre

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.

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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 15 de septiembre

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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 15 de septiembre

El dólar blue se cotiza este martes, 15 de septiembre, en el mercado informal a $1535 para la compra y $1555 para la venta, con una variación de 0,65%.

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Proyectan el ingreso de casi U$S 25.000 millones por Vaca Muerta y minería

El último año del gobierno de Javier Milei tendría el ingreso de casi US$ 25.000 millones de exportaciones de la energía y minería. Los saldos positivos escalarán en los próximos años hasta alcanzar los US$ 34.000 millones de Vaca Muerta y US$ 17.000 millones de la minería en 2030.

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Precios en dólares y salarios por el piso: Argentina sigue siendo un país caro para vivir

Aunque los precios argentinos volvieron a abaratarse en dólares frente a la región, el país sigue siendo más caro que otros mercados en casi la mitad de los alimentos relevados y en el 7 de cada 10 en bienes durables, indumentaria y calzado. Un trabajador industrial necesita 20 salarios para comprar un auto, frente a 16 en Chile y 6 en Estados Unidos.

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00:05 | 14/09/2026

Un año después, Milei incumplió las proyecciones del Presupuesto 2026

Las proyecciones del Presupuesto 2027 que el Gobierno presentará esta semana deben ser tomadas con pinzas: este año, la inflación es el triple y la actividad menos de la mitad de lo previsto.

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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 13 de septiembre

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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 12 de septiembre

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06:36 | 11/09/2026

El dólar oficial bajó cinco pesos y cerró en $ 1.530

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16:03 | 10/09/2026

A cuánto va a llegar el dólar en diciembre

El último relevamiento del Banco Central mostró cambios en las expectativas del mercado para el tipo de cambio de los próximos meses. Qué proyectan los analistas para el cierre del año y qué esperan para la inflación y la actividad económica.

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06:37 | 10/09/2026

El dólar oficial permaneció estable y cotizó en $ 1.535

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15:42 | 09/09/2026

El mercado empezó a llevarse baratos los “argendólares” del BCRA

El precio del dólar amenazó hoy dispararse y obligó al Banco Central a usar las primeras balas que le entregó el equipo económico. Vendió bonos atados al dólar oficial a precio más barato que el valor contado y el mercado aprovechó la oferta.
 

El BCRA llegó al extremo de vender a un valor equivalente 1.508 pesos más barato que el precio del momento, cuando cotizaba a 1.515 pesos al promediar la rueda.

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06:26 | 09/09/2026

El dólar oficial subió cinco pesos y cerró en $ 1.535

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00:05 | 09/09/2026

El verso de la estabilidad, el riesgo del dólar y la crisis de la economía

La industria cayó 4,9% interanual en julio y la construcción retrocedió 4,5%. El empleo formal y los ingresos siguen por debajo de los niveles previos al ajuste libertario. Mientras el ministro Luis Caputo refuerza las defensas del dólar, la pérdida de poder adquisitivo y el aumento de la morosidad muestran que, para muchas familias y pymes, la crisis no está esperando una devaluación. 

 

A medida que se acerque la disputa electoral de 2027, la tensión en el mercado cambiario se intensificará. El ministro Luis Caputo conoce el riesgo del dólar.

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22:23 | 08/09/2026

El ridículo pedido de Luis Caputo a los jóvenes: "Intenten convencer"

El ministro de Economía encabezó una charla con jóvenes estudiantes y docentes en la Universidad Torcuato Di Tella, en la que habló sobre el panorama económico nacional. Afirmó que las generaciones "más grandes" ganaron desconfianza en el sistema bancario tras la crisis del 2001, por lo que les sugirió a los jóvenes "convencer a sus padres" para que vuelvan a confiar.

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