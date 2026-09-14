El gobierno proyecta para 2027 el ingreso de casi U$S 25.000 millones por Vaca Muerta y minería

El gobierno de Javier Milei proyecta para 2027, año de elecciones presidenciales, el ingreso de una suma millonaria de dólares por una mayor cantidad de exportaciones de los sectores de energía y minería. Vaca Muerta ya es una realidad, mientras que la minería podría serlo en la próxima década. Ambas actividades marcarán el pulso económico del próximo año y también del próximo gobierno.

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Gracias al desarrollo del petróleo y gas no convencional de Vaca Muerta, la balanza comercial positiva que se espera del sector energético para 2027 es de alrededor de US$ 16.000 millones. Por su parte, la minería aportará otros US$ 8.000 millones de saldo positivo.

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Los datos surgen del último Informe de Política Monetaria del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que estima un balance comercial proyectado conjunto entre energía y minería de US$ 24.000 millones. La entidad a cargo de Santiago Bausili se apoyó en proyecciones de agosto realizadas por el Ministerio de Economía de Luis Caputo.

La balanza comercial de ambas actividades en 2026 dejará a fin de año un saldo positivo de US$ 19.000 millones, según el BCRA. Es decir, las proyecciones de las exportaciones de energía y minería para 2027 explicarían un salto de casi un 27% respecto de este año en el ingreso de dólares, principalmente por exportaciones de petróleo y gas de Vaca Muerta.

Vaca Muerta

El salto exportador de Vaca Muerta es realmente notorio, ya que en 2022 la balanza energética y minera fue deficitaria en US$ 3.000 millones y en 2023, último año del gobierno de Alberto Fernández, recién hubo un balance positivo de US$ 3.000 millones.

El verdadero salto exportador tiene como claro protagonista a Vaca Muerta. El organismo a cargo de Bausili estima que los saldos positivos aumentarán en los próximos años hasta trepar a los US$ 34.000 millones en 2030.

La clave que explica el crecimiento de Vaca Muerta son los proyectos para exportar petróleo desde la costa atlántica y los desarrollos que se están construyendo para que la Argentina ingrese al exclusivo club de los países exportadores de Gas Natural Licuado (GNL, por sus siglas en inglés) por barco.

La industria petrolera en su conjunto está alineada en avanzar con las obras de infraestructura necesaria para concretar los envíos de grandes volúmenes de crudo y gas de Vaca Muerta mediante buques petroleros y metaneros.

Minería de cobre

El crecimiento de las exportaciones mineras está consolidado en la actualidad por el oro y el litio. La minería también va camino a convertirse en un sector clave para el ingreso de dólares en el país. Sn embargo, para ver un salto cualitativo en este sector habrá que esperar hasta la próxima década, cuando ingresen en operación comercial los megaproyectos de cobre como Vicuña, Los Azules, El Pachón, Altar, Taca Taca, Filo del Sol, entre otros.

Por este motivo, la minería tendrá un saldo de la balanza comercial similar entre 2026 y 2029. El BCRA espera que este año el saldo minero trepe a los US$ 8.000 millones desde los US$ 5.000 millones que registró en 2025.

Según se desprende del informe oficial, no se espera un salto exportador minero para 2027 ni para 2028. En ambos años las proyecciones marcan un saldo positivo de US$ 8.000 millones. Recién en 2029 el sector minero llegará a los US$ 9.000 millones.

Durante la próxima década, los proyectos de cobre impulsarán de manera cualitativa al sector minero. Para 2030, el BCRA espera una balanza positiva de US$ 17.000 millones, similar a la actual de Vaca Muerta. El ingreso de dólares mineros también podría aumentar considerablemente a partir de 2031.