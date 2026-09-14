El presidente Javier Milei iniciará la semana con un encuentro que mantendrá con senadores y diputados de La Libertad Avanza (LLA), en Casa Rosada, con el objetivo de retomar los lineamientos de la agenda legislativa, posteriormente a la reunión de Gabinete que se dará por la mañana. El martes, la jornada política comenzará con la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, y luego se llevará a cabo una nueva Mesa Política para avanzar con las actividades de cara a la segunda quincena del mes. Al cerrar la semana, el Presidente viajará a Bahía Blanca para visitar el proyecto RIGI de Ampliación Mega. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Milei se reúne con legisladores de LLA en Casa Rosada y se mete en la agenda del Congreso
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
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