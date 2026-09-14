Lunes 14 de Septiembre del 2026 Lun 14 Sep
Cotizaciones
Dólar Oficial $1530
Dólar Tarjeta $1989
Dólar Blue $1545
Dólar CCL $1597.5
Euro $1742.14
Riesgo País 485
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Seguimiento Minuto A Minuto

Milei se reúne con legisladores de LLA en Casa Rosada y se mete en la agenda del Congreso

Cobertura FINALIZADA -

Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

Milei se reúne con legisladores de LLA en Casa Rosada y se mete en la agenda del Congreso

El presidente Javier Milei iniciará la semana con un encuentro que mantendrá con senadores y diputados de La Libertad Avanza (LLA), en Casa Rosada, con el objetivo de retomar los lineamientos de la agenda legislativa, posteriormente a la reunión de Gabinete que se dará por la mañana. El martes, la jornada política comenzará con la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, y luego se llevará a cabo una nueva Mesa Política para avanzar con las actividades de cara a la segunda quincena del mes. Al cerrar la semana, el Presidente viajará a Bahía Blanca para visitar el proyecto RIGI de Ampliación Mega. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Tendencias
Las más vistas