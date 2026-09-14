Argentina le reclamó a Uruguay por presentar un stand británico de Malvinas

El reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas se instaló este lunes en Uruguay. La embajada en ese país vecino elevó una queja a la Cancillería uruguaya porque el gobierno usurpador presenta un stand en el que promociona, turística y comercialmente, a las islas bajo el nombre de "Falklands". Además, acercó un pedido al Congreso del país vecino para que ningún legislador interactúe o reconozca ese stand.

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Se trata de la Expo Prado y, según afirmó la vice canciller uruguaya, Valeria Csukasi, a la televisión local, todos los años la Cancillería argentina hace el mismo reclamo por la presencia de ese stand británico. "Uruguay tiene una posición histórica de reconocimiento de las Islas Malvinas y eso no cambia. No cambia por la presencia o no en eventos como este. Nuestra posición es la que hemos tenido siempre: apoyo a la causa Malvinas".

Por el contrario, reconoció que fue un error enviar el reclamo de la embajada argentina al Congreso para que los legisladores no se vinculen con el stand británico. "Fue un error. En Uruguay hay separación de poderes y el Ejecutivo no le puede decir a los legisladores qué hacer", sostuvo Csukasi, luego de una crítica pública del senador Pedro Bordaberry. El dirigente colorado había afirmado que los uruguayos no aceptan “ninguna imposición” de Argentina.

Polémica con otro país vecino por Malvinas

La semana pasada, la Cámara de Diputados chilena presenció otro posicionamiento hacia el lado inglés en la disputa por Malvinas. Ocurrió durante el discurso del diputado y presidente de la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado de Chile y miembro del Partido de la Gente, Javier Olivares Avendaño, quien habló en la Comisión de Defensa Nacional de la cámara baja.

"Es importante y es relevante que desde el gobierno central, desde nuestras autoridades de más arriba, haya una certeza clara de defender el estrecho de Magallanes como corresponde, de dejar las cosas claras y sentarlo como tiene que ser sentado", expresó Olivares Avendaño. "Así como las 'Falklands' son inglesas, el estrecho de Magallanes es chileno", agregó el diputado, quien concluyó: "No puede haber duda de aquello".