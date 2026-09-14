Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 14 de septiembre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 4 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 14 de septiembre
El mercado de contado con liquidación (CCL) opera este lunes 14 de septiembre con una compra en $1597.6374 y una venta en $1601.5779, mientras que la variación es de 0,25%.
Hace 19 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 14 de septiembre
El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, se actualiza este lunes, 14 de septiembre, con un precio de compra en $1534 y de venta en $1534.46, mientras que la variación es de 0,03%, en una rueda en la que el mercado de bonos sigue de cerca las cotizaciones de los títulos públicos y las referencias del dólar bolsa. La actualización normal del MEP marca la referencia para la plaza local, con los operadores atentos a la evolución de la deuda soberana y al comportamiento de los bonos en el segmento electrónico.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 14 de septiembre
El dólar oficial en el Banco Nación se cotiza este lunes, 14 de septiembre, con un valor de compra de $1480 y de venta de $1530, mientras registra una variación de -0,33%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 14 de septiembre
El dólar blue se cotiza este lunes, 14 de septiembre, en el mercado informal a $1525 para la compra y $1545 para la venta, con una variación de 0,00% respecto del último registro.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 14 de septiembre
El dólar contado con liqui (CCL) opera este lunes, 14 de septiembre, con un precio de compra de $1597.6374 y de venta de $1601.5779, mientras que registra una variación de 0,25% en el mercado de contado con liqui.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 14 de septiembre
En la actualización de este lunes, 14 de septiembre, el dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, muestra una cotización de $1534 para la compra y $1534.46 para la venta, con una variación de 0,03%. El mercado de bonos sigue con atención estos valores mientras los operadores monitorean la dinámica del segmento financiero.
Hace 2 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 14 de septiembre
En el Banco Nación, el dólar Oficial se cotiza este lunes, 14 de septiembre, a $1480 para la compra y $1530 para la venta, con una variación de -0,33% en la actualización de hoy.
Hace 2 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 14 de septiembre
En el mercado informal, el dólar blue se cotiza este lunes, 14 de septiembre, con una compra a $1525 y una venta a $1545, mientras que su variación es de 0,00%.
Hace 5 horas
Un año después, Milei incumplió las proyecciones del Presupuesto 2026
Las proyecciones del Presupuesto 2027 que el Gobierno presentará esta semana deben ser tomadas con pinzas: este año, la inflación es el triple y la actividad menos de la mitad de lo previsto.
Hace 5 horas
Precios en dólares y salarios por el piso: Argentina sigue siendo un país caro para vivir
Aunque los precios argentinos volvieron a abaratarse en dólares frente a la región, el país sigue siendo más caro que otros mercados en casi la mitad de los alimentos relevados y en el 7 de cada 10 en bienes durables, indumentaria y calzado. Un trabajador industrial necesita 20 salarios para comprar un auto, frente a 16 en Chile y 6 en Estados Unidos.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 13 de septiembre
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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 12 de septiembre
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06:36 | 11/09/2026
El dólar oficial bajó cinco pesos y cerró en $ 1.530
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16:03 | 10/09/2026
A cuánto va a llegar el dólar en diciembre
El último relevamiento del Banco Central mostró cambios en las expectativas del mercado para el tipo de cambio de los próximos meses. Qué proyectan los analistas para el cierre del año y qué esperan para la inflación y la actividad económica.
Que valor puede tener el dólar
06:37 | 10/09/2026
El dólar oficial permaneció estable y cotizó en $ 1.535
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15:42 | 09/09/2026
El mercado empezó a llevarse baratos los “argendólares” del BCRA
El precio del dólar amenazó hoy dispararse y obligó al Banco Central a usar las primeras balas que le entregó el equipo económico. Vendió bonos atados al dólar oficial a precio más barato que el valor contado y el mercado aprovechó la oferta.
El BCRA llegó al extremo de vender a un valor equivalente 1.508 pesos más barato que el precio del momento, cuando cotizaba a 1.515 pesos al promediar la rueda.
06:26 | 09/09/2026
El dólar oficial subió cinco pesos y cerró en $ 1.535
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00:05 | 09/09/2026
El verso de la estabilidad, el riesgo del dólar y la crisis de la economía
La industria cayó 4,9% interanual en julio y la construcción retrocedió 4,5%. El empleo formal y los ingresos siguen por debajo de los niveles previos al ajuste libertario. Mientras el ministro Luis Caputo refuerza las defensas del dólar, la pérdida de poder adquisitivo y el aumento de la morosidad muestran que, para muchas familias y pymes, la crisis no está esperando una devaluación.
A medida que se acerque la disputa electoral de 2027, la tensión en el mercado cambiario se intensificará. El ministro Luis Caputo conoce el riesgo del dólar.
22:23 | 08/09/2026
El ridículo pedido de Luis Caputo a los jóvenes: "Intenten convencer"
El ministro de Economía encabezó una charla con jóvenes estudiantes y docentes en la Universidad Torcuato Di Tella, en la que habló sobre el panorama económico nacional. Afirmó que las generaciones "más grandes" ganaron desconfianza en el sistema bancario tras la crisis del 2001, por lo que les sugirió a los jóvenes "convencer a sus padres" para que vuelvan a confiar.
06:34 | 08/09/2026
El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.530
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19:31 | 07/09/2026
Caputo refuerza el poder de fuego del BCRA para frenar una nueva corrida cambiaria
El Gobierno otorgó al BCRA bonos equivalentes a 2.000 millones de dólares para que intervenga en los mercados financieros y ofrezca un seguro de cambio a los operadores que buscan dolarizar carteras. El poder de fuego se limita a lo que resta de septiembre y octubre y busca cubrir una menor liquidación de divisas por las dificultades de las empresas para colocar deuda.
16:42 | 07/09/2026
Eliminar las PASO en 2025 sólo significó un ahorro del 5% de lo prometido por el Gobierno
Los resultados adquieren relevancia en momentos en que el Gobierno busca avanzar en el Congreso con la eliminación definitiva de las PASO de cara a las presidenciales de 2027 y utiliza el ahorro fiscal como uno de sus principales argumentos para impulsar la reforma. En 2025, había prometido un ahorro de USD 200 millones, pero sólo fueron USD 9,5 millones.