Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 14 de septiembre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, se actualiza este lunes, 14 de septiembre, con un precio de compra en $1534 y de venta en $1534.46, mientras que la variación es de 0,03%, en una rueda en la que el mercado de bonos sigue de cerca las cotizaciones de los títulos públicos y las referencias del dólar bolsa. La actualización normal del MEP marca la referencia para la plaza local, con los operadores atentos a la evolución de la deuda soberana y al comportamiento de los bonos en el segmento electrónico.