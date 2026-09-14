El giro de Milei sobre Malvinas generó más expectativas y desconfianza que apoyo

El cambio de agenda que intentó hacer el presidente Javier Milei con la cadena nacional del 3 de septiembre pasado, en la que se centró en las Islas Malvinas y las sanciones a empresas internacionales que busquen explotar el petróleo de la zona, comenzó a diluirse entre la sociedad. En la conferencia de prensa de este lunes, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, dijo que “más allá de la malvinización del Presidente, no se puede tapar el sol con la mano”, en la relación a la actual la crisis económica que se vive en el país. “Con la neomalvinización que hizo Milei, ya lo dijimos, para nosotros fue oportunista e impuesto”.

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Tras la cadena nacional, la consultora Inteligencia Analítica (IA) relevó entre los días 7 al 9 de septiembre la atención social que consiguió Javier Milei con su inesperado giro y cuánto de esa atención se convirtió en una valoración favorable del Presidente. Analizaron casi medio millones de publicaciones (453.839 en X, ex Twitter), lo que se habló en Facebook, Youtube y Tik Tok y las búsquedas en Google Trends. Además, estudiaron el contenido puro de diferentes medios periodísticos, entre los que se encuentra El Destape, y las repercusiones que tuvo.

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“Entre los principales emisores aparecen medios periodísticos y cuentas político-digitales; la amplificación, en cambio, se concentró en un conjunto más acotado de fuentes y en algunas piezas particularmente virales. Hubo 324.108 eventos de RT, 12.788 publicaciones fuente y 81.283 cuentas que retuitearon”, explicaron desde la consultora.

Estudio de la consultora IA

La encuesta nacional reunió 1.096 casos efectivos. El 34,4% vio o escuchó la cadena completa, el 20,1%, sólo algunas partes y el 38,7% no la consumió directamente, pero se enteró de su contenido. En total, el 93,2% declaró algún nivel de conocimiento.

Lo primero que se observa es que la causa Malvinas excede a cualquier figura presidencial. Es decir, si bien la cadena nacional dejó un “saldo favorable” en el núcleo duro de Milei; las expectativas que generó no se vieron aún plasmadas en hechos concretos, lo que genera “desconfianza” en el núcleo blando libertario.

“En las piezas analizadas, la defensa del reclamo convivió con cuestionamientos a Milei. La discusión se organizó entonces alrededor de la credibilidad, los recursos, la defensa y las relaciones internacionales”, indicaron.

Una sociedad partida: las percepciones varían si vivieron o no la guerra de 1982

La recepción fue favorable, aunque estuvo lejos de ser uniforme. Si se desagrega la información, Javier Milei reforzó su vínculo con los jovenes, acaso el espectro que más lo acompañó en las elecciones de 2023. Entre las personas de 16 a 29 años, el 89,2% evaluó como “bien” y “muy bien” las medidas, 72,7% se sintió “más cerca” de Milei y 93,6% “mantuvo su apoyo”.

Pero, a medida que aumenta la edad crece la cautela frente a los anuncios: la combinación “esperar resultados / son promesas / no producirán resultados” pasa de 48,5% entre 16–29 a 83,1% entre los mayores de 65 años (generación que sí vivió el conflicto bélico).

Los hombres siguen dándole mayor apoyo al dirigente libertario. Para el 65,2% mejoró la imagen que tenían del Presidente, frente al 51,2% de las mujeres (14 puntos de variación). Además, las mujeres expresan más cautela frente a los anuncios: el 73,3% esperar “resultados/promesas/escepticismo”.