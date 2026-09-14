Presti respaldó los dichos de Trump sobre Malvinas: "No es en contra de nadie"

El ministro de Defensa, Carlos Presti, se refirió en las últimas horas a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había mencionado la posibilidad de un "potencial desastre" frente a una escalada entre Argentina y el Reino Unido por las islas Malvinas. "Estoy seguro de que me llamarán por ese potencial desastre y si lo hacen, probablemente podré resolverlo", había dicho Trump el último sábado durante una visita a Irlanda para referirse al conflicto entre el gobierno de Javier Milei y Londres.

{{{htmlAmp}}}

Frente a esa expresión del mandatario estadounidense, Presti señaló: "Lo veo como una declaración que hace el presidente de Estados Unidos referente a esta situación. Para mi punto de vista, no es en contra de nadie sino a favor de buscar una solución pacífica a estos temas". Además, el ministro de Defensa buscó deligarse del asunto al mencionar que "en el Gobierno se lo trabaja de manera muy integral y articulada, y seguramente Milei y el Canciller (Pablo Quirno) estarán analizándo las declaraciones hechas por el presidente de Estados Unidos".

"Tenemos hechos concretos que demostrar, que es la presencia argentina en el Atlántico Sur, y tenemos esta alianza estratégica con Estados Unidos en defensa, que nos permite equiparnos a nivel hemisferio", cerró Presti el último domingo en diálogo con Radio Mitre. De este modo, el funcionario buscó bajarle el tono a las declaraciones de Trump al evitar afirmar que fueran directamente en contra del Reino Unido, pero sí dio a entender que el Gobierno está abierto a aceptar que Estados Unidos juegue un papel de mediador en el conflicto por las islas.

La nueva advertencia de Trump por Malvinas: "Desastre potencial"

El presidente estadounidense, Donald Trump, había alertado el último sábado que una eventual confrontación entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas podría convertirse en un "desastre potencial".

Durante un encuentro en Dublín con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, Trump expresó su confianza en que sería posible evitar una escalada del conflicto. “Estoy seguro de que me llamarán por ese potencial desastre, pero si lo hacen, probablemente podré resolverlo”, afirmó.

Sin embargo, volvió a cuestionar la situación del Reino Unido al señalar que la lejanía dificultaría una mayor presencia británica en el territorio: "No sé si estarán dispuestos a viajar tan lejos. Está muy lejos. Estamos hablando de semanas en barco”.

En ese sentido, el mandatario estadounidense sostuvo que "las Falkland Islands (islas Malvinas) son muy interesantes. Cuando era un niño pequeño, -Argentina- era un país diferente, un poco como el Reino Unido, llegaron y se apoderaron de él". Tras referirse a esas "diferencias", Trump agregó que Argentina "tiene un pequeño problema con la inmigración, con la energía y otros problemas que se deben resolver".

Finalmente, al volver a referirse a la cuestión Malvinas, el presidente estadounidense afirmó: "Ahora mismo, hay dos países que no están contentos con la situación en las Falkland (Malvinas)".

A fines de agosto, el presidente norteamericano ya había adelantado que Washington estaba revisando su posición sobre las Malvinas. Pese a que Estados Unidos mantuvo históricamente una postura neutral en torno a la disputa de soberanía, sí reconoce la soberanía de facto del Reino Unido.