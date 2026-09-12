Trump aseguró que los hutíes de Yemen le pidieron que "no intervenga" tras tomar la costa del Rojo

El conflicto en Medio Oriente sumó un nuevo frente el viernes luego de que los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán en ese país, tomaran y ocuparan la isla de Perim, un archipiélago clave situado justo en la entrada del mar Rojo en su desembocadura en el océano Índico. Los hutíes celebraron la conquista bailando danzas árabes sobre banderas estadounidenses, israelíes y británicas. Horas después los hutíes avanzaron sobre la costa yemení en el mar Rojo y aislaron a la República de Yemen, aliados locales de Arabia Saudí, de la masa hídrica.

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Por otro lado la guerra en territorio iraní no da tregua y se mantienen los fuegos cruzados entre Estados Unidos e Irán. Países regionales como Pakistán y Qatar pidieron en los últimos días que se reanuden las conversaciones de paz, aunque todavía no existe la luz al final del túnel que lo demuestre. Seguí el minuto a minuto del conflicto en El Destape.