Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 12 de septiembre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 12 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 12 de septiembre
Con el mercado cerrado, la cotización del dólar Blue se mantiene estática durante el fin de semana este sábado, 12 de septiembre, con la compra en $1525 y la venta en $1545, y una variación de 0,00%.
Hace 27 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 12 de septiembre
Con el mercado cerrado durante el fin de semana, el dólar contado con liquidación (CCL) cerró el viernes con una cotización de $1597.6374 para la compra y $1601.5779 para la venta, lo que representó una variación de 0,26%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 12 de septiembre
Con el mercado cerrado este sábado, 12 de septiembre, el dólar MEP cerró la semana con un valor de compra de $1534 y de venta de $1534.46, y una variación de 0,04%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 12 de septiembre
El dólar Oficial se mantiene este sábado, 12 de septiembre, sin operaciones en la city, con un precio de compra de $1480 y de venta de $1530, y una variación de -0,33%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 12 de septiembre
El dólar blue cerró la semana el viernes con un valor de compra de $1525 y venta de $1545, con una variación de 0,00%. Con el mercado cerrado este sábado, la divisa mantiene esas referencias para la compra y la venta.
Hace 22 horas
El dólar oficial bajó cinco pesos y cerró en $ 1.530
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
16:03 | 10/09/2026
A cuánto va a llegar el dólar en diciembre
El último relevamiento del Banco Central mostró cambios en las expectativas del mercado para el tipo de cambio de los próximos meses. Qué proyectan los analistas para el cierre del año y qué esperan para la inflación y la actividad económica.
Que valor puede tener el dólar
06:37 | 10/09/2026
El dólar oficial permaneció estable y cotizó en $ 1.535
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
15:42 | 09/09/2026
El mercado empezó a llevarse baratos los “argendólares” del BCRA
El precio del dólar amenazó hoy dispararse y obligó al Banco Central a usar las primeras balas que le entregó el equipo económico. Vendió bonos atados al dólar oficial a precio más barato que el valor contado y el mercado aprovechó la oferta.
El BCRA llegó al extremo de vender a un valor equivalente 1.508 pesos más barato que el precio del momento, cuando cotizaba a 1.515 pesos al promediar la rueda.
06:26 | 09/09/2026
El dólar oficial subió cinco pesos y cerró en $ 1.535
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
00:05 | 09/09/2026
El verso de la estabilidad, el riesgo del dólar y la crisis de la economía
La industria cayó 4,9% interanual en julio y la construcción retrocedió 4,5%. El empleo formal y los ingresos siguen por debajo de los niveles previos al ajuste libertario. Mientras el ministro Luis Caputo refuerza las defensas del dólar, la pérdida de poder adquisitivo y el aumento de la morosidad muestran que, para muchas familias y pymes, la crisis no está esperando una devaluación.
A medida que se acerque la disputa electoral de 2027, la tensión en el mercado cambiario se intensificará. El ministro Luis Caputo conoce el riesgo del dólar.
22:23 | 08/09/2026
El ridículo pedido de Luis Caputo a los jóvenes: "Intenten convencer"
El ministro de Economía encabezó una charla con jóvenes estudiantes y docentes en la Universidad Torcuato Di Tella, en la que habló sobre el panorama económico nacional. Afirmó que las generaciones "más grandes" ganaron desconfianza en el sistema bancario tras la crisis del 2001, por lo que les sugirió a los jóvenes "convencer a sus padres" para que vuelvan a confiar.
06:34 | 08/09/2026
El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.530
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
19:31 | 07/09/2026
Caputo refuerza el poder de fuego del BCRA para frenar una nueva corrida cambiaria
El Gobierno otorgó al BCRA bonos equivalentes a 2.000 millones de dólares para que intervenga en los mercados financieros y ofrezca un seguro de cambio a los operadores que buscan dolarizar carteras. El poder de fuego se limita a lo que resta de septiembre y octubre y busca cubrir una menor liquidación de divisas por las dificultades de las empresas para colocar deuda.
16:42 | 07/09/2026
Eliminar las PASO en 2025 sólo significó un ahorro del 5% de lo prometido por el Gobierno
Los resultados adquieren relevancia en momentos en que el Gobierno busca avanzar en el Congreso con la eliminación definitiva de las PASO de cara a las presidenciales de 2027 y utiliza el ahorro fiscal como uno de sus principales argumentos para impulsar la reforma. En 2025, había prometido un ahorro de USD 200 millones, pero sólo fueron USD 9,5 millones.
16:28 | 07/09/2026
Qué va a pasar con el dólar en septiembre
El mercado corrigió a la baja sus expectativas para el tipo de cambio en el último relevamiento del Banco Central. Los analistas anticipan una evolución gradual de la cotización en los próximos meses.
Cuál es el valor del dólar que esperan los economistas
15:14 | 07/09/2026
El Gobierno canjeó deuda del BCRA por U$S 2.000 millones
El Tesoro reemplazará títulos en pesos por instrumentos atados al tipo de cambio para otorgarle a la autoridad monetaria mayor poder de fuego en el mercado bursátil.
14:10 | 07/09/2026
Cómo comprar el dólar más barato del mercado
El dólar MEP se presenta como la alternativa más conveniente entre las principales cotizaciones, por debajo del oficial y del Banco Nación.
Cuál es el dólar más conveniente
11:32 | 07/09/2026
Cavallo dejó mal parado a Milei: "Más importante"
El exministro de Economía afirmó que Milei se olvidó "de un capítulo que le puso mucho énfasis durante la campaña electoral de 2023", orientado a "la organización de un sistema monetario y cambiario". Volvió a cruzar al Gobierno por los "privilegios" del RIGI.