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Conflicto en Medio Oriente

Los ataques en dos frentes en Medio Oriente amenazan el suministro de petróleo mundial

En VIVO - Actualizado hace 2 horas

Un nuevo barco fue atacado en Ormuz luego de que resultara dañado un oleoducto clave de Arabia Saudita. Se espera que suba el precio del crudo.

Los ataques en dos frentes en Medio Oriente amenazan el suministro de petróleo mundial

El conflicto en Medio Oriente sumó un nuevo frente el viernes luego de que los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán en ese país, tomaran y ocuparan la isla de Perim, un archipiélago clave situado justo en la entrada del mar Rojo en su desembocadura en el océano Índico. Los hutíes celebraron la conquista bailando danzas árabes sobre banderas estadounidenses, israelíes y británicas. Horas después los hutíes avanzaron sobre la costa yemení en el mar Rojo y aislaron a la República de Yemen, aliados locales de Arabia Saudí, de la masa hídrica. 

Por otro lado la guerra en territorio iraní no da tregua y se mantienen los fuegos cruzados entre Estados Unidos e Irán. Países regionales como Pakistán y Qatar pidieron en los últimos días que se reanuden las conversaciones de paz, aunque todavía no existe la luz al final del túnel que lo demuestre. Seguí el minuto a minuto del conflicto en El Destape.

 

Hace 2 horas

Los ataques en dos frentes en Medio Oriente amenazan con agravar las turbulencias en el suministro global de petróleo

Los nuevos ataques contra Arabia Saudita y contra buques en el golfo Pérsico aumentaron la incertidumbre sobre el futuro de Medio Oriente el domingo, después de que un ataque contra un oleoducto saudita y un avance de los hutíes de Yemen amenazaron con agravar las perturbaciones del suministro energético mundial provocadas por la guerra.

 

Los ‌operadores petroleros esperaban que los precios volvieran a subir cuando los mercados ‌reabrieran el lunes, ⁠tras los acontecimientos del fin de semana que ponen en peligro el suministro del mayor exportador mundial, Arabia Saudita.

Hace 3 horas

Crecen los ataques

Los ataques también alcanzaron suelo saudita. Riad informó que un proyectil hutí hirió a dos personas y dañó edificios, incluida una mezquita, en Jazan, al sur del país. Los hutíes afirmaron, además, que atacaron una base militar saudita en una provincia vecina.

 

 

 

La ofensiva ocurre después de más de una década de combates con una coalición liderada por Arabia Saudita, durante la cual el grupo preservó y amplió sus capacidades operativas.

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Funcionario israelí pidió retirar la nacionalidad a autores de un documental sobre Gaza

Miki Zohar definió a los directores Yuval Abraham y Rachel Szor como "despreciables" y los acusó de "traicionar al país".

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El cierre de un oleoducto saudita por un ataque amenaza al 4% del suministro global

El viernes un misil golpeó un oleoducto que comunica el Golfo Pérsico con el Mar Rojo y permite redirigir el crudo que ya no puede salir por Ormuz. El conflicto en Yemen complica aún más el mercado energético mundial.

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15:24 | 12/09/2026

Los jefes del BRICS expresaron su "profunda preocupación" por la guerra en Medio Oriente

Los representantes del BRICS se reunieron en Nueva Delhi y presentaron un documento conjunto sobre la situación en Medio Oriente. Pidieron "máxima contención" y priorizaron el diálogo diplomático.

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11:53 | 12/09/2026

Trump aseguró que los hutíes le pidieron que "no intervenga" tras tomar la costa del Rojo

El presidente Trump aseguró que los hutíes de Yemen se comunicaron con él tras tomar la costa del mar Rojo y la isla de Perim, y le habrían pedido que "no intervenga" en el conflicto en su país.

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07:23 | 11/09/2026

Hutíes toman una isla clave en el estrecho de Mandeb y bloquean ingreso al mar Rojo

Los hutíes rebeldes de Yemen tomaron y ocuparon la isla de Perim, una isla clave en el estrecho de Mandeb, en la puerta de entrada al mar Rojo. Festejaron bailando danzas árabes sobre banderas israelíes, británicas y estadounidenses.

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17:09 | 10/09/2026

Guerra en Medio Oriente: la ONU alertó por un aumento global del precio de la comida

La guerra en Yemen amenaza otro paso clave para el comercio marítimo y puede encarecer aún más el transporte de alimentos en todo el mundo. El impacto podría llegar a los precios en Argentina.

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07:07 | 10/09/2026

Los rebeldes hutíes avanzan en Yemen y temen que bloqueen el otro estrecho de la región

Las milicias aliadas de Irán anunciaron la toma de la ciudad portuaria de Mocha, sobre la vera del Mar Rojo, muy cerca del estrecho de Baba al Mandeb, la segunda vía comercial más importante de la región, por donde hoy sale mucho del petróleo y gas que no puede salir por Ormuz.

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16:54 | 09/09/2026

Petróleo a US$ 100: Trump llega a elecciones con récord en precios de combustible

Trump atraviesa las últimas semanas de campaña de las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre con los combustibles un 30% más caro que antes del inicio de la guerra con Irán. Son los precios de surtidores más altos desde 2012 en ese país.

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09:34 | 09/09/2026

El petróleo escala y vuelve a U$S 100 ante mayor tensión entre Estados Unidos e Irán

Cada cimbronazo en el conflicto desarrollado en Medio Oriente dispara los precios del crudo a nivel mundial.

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06:51 | 09/09/2026

EE.UU. e Irán redoblaron sus ataques en Ormuz y el barril superó los USD 100

En las últimas 24 horas, Estados Unidos destruyó cinco petroleros iraníes y las fuerzas de Irán atacaron una nave militar estadounidenses y una base en Jordania, aliado de Washington. La guerra no para de escalar.

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11:54 | 08/09/2026

Doce países sancionarán el comercio con asentamientos israelíes en Cisjordania

La acción coordinada busca frenar la expansión de colonias ilegales. El Reino Unido vetará el ingreso de productos y acusó a Israel de ignorar la violencia contra palestinos.

Secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Ed Miliband.

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07:01 | 08/09/2026

Irán sostiene que capturó un submarino de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz

 

La Guardia Revolucionaria Islámica aclaró que el submarino es no tripulado, mientras se profundiza la tensión por el control de la ruta marítima. Hasta el momento, Estados Unidos no hizo comentarios. 

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07:00 | 07/09/2026

Tras los ataques de EE.UU., Irán advirtió que apuntará contra instalaciones petroleras

El presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, señaló  que Teherán responderá a los ataques de Estados Unidos golpeando instalaciones petrolíferas y gasísticas en la región de Oriente Próximo.

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20:17 | 06/09/2026

Irán impondrá una zona restringida afuera del estrecho de Ormuz

Irán prepara nuevas restricciones en la región exterior del estrecho de Ormuz: los barcos que ingresen sin autorización serán incluidos en una lista de sanciones. Además, Teherán anunció un corredor acordado con Omán. El comercio internacional, cada vez más complicado en Medio Oriente.

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