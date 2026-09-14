El Gobierno empieza a resignarse y cree que Milei tendrá que medirse en las PASO 2027

El Gobierno empieza a resignarse y cree que Javier Milei tendrá que medirse en las PASO de 2027 para conseguir la reelección a presidente. En Casa Rosada creen que está cada vez más complicada la acumulación de voluntades para suspender las primarias del año próximo. Los libertarios desconfían de los gobernadores, piensan que usaron la reforma electoral para beneficio propio y les exigen garantías.

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Un integrante de la mesa política que encabeza Karina Milei relató a El Destape: "Está muy complejo sacar la reforma con la suspensión de las PASO. Básicamente porque terminó siendo una herramienta de negociación por parte de los aliados para anticipar el cierre de alianzas electorales", analizó decepcionado.

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Sobre el rol del Gobierno, los libertarios justifican la fallida negociación: "Naturalmente, los oficialismos tenemos menos incentivos para cerrar en años no electorales". Y se resignan: "No creo que lo vayamos a destrabar", afirma un funcionario de Rosada ante El Destape que es pesimista sobre el resultado final.

Este martes, arranca la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores para analizar el proyecto de Reforma Electoral en una reunión de carácter informativo. Será el primer paso para tantear la voluntad de la oposición. Hoy los aliados y el PRO están alejados de apoyar suspender las PASO. El señuelo de Patricia Bullrich tampoco se sabe si dará efecto: quiere sumar Ficha Limpia para atraer al macrismo y al radicalismo.

Por otro lado, el Gobierno quiere exigir garantías a los gobernadores si llega a haber pactos en las provincias. De un lado y otro se desconfían. "¿Quién asegura que los gobernadores que van a tener elecciones desdobladas y antes de la nacional nos van a apoyar en octubre?", es la pregunta que recorre los despachos de la Rosada.

El principal escollo que ve hoy el Gobierno es el NOA. Son las provincias díscolas de Misiones, Corrientes, Salta, las más complicadas. Pudieron ser aliadas en estos tres años pero en Balcarce 50 creen que se darán vuelta y ya están dando señales. Con optimismo, un funcionario porotea ante El Destape: "Corrientes está más alineado igual. Salta está queriendo jugar con nosotros según lo que me llega desde gente importante del PJ pero hace cosas para llamar la atención", concluyó.

¿Alianza PRO-LLA?

Con el PRO está tirante también por los casos PBA y CABA. Karina Milei no ve con buenos ojos ir en alianza en la Ciudad de Buenos Aires. El plan Jorge Macri-un libertario o una libertaria para la fórmula 2027 no le cierra a nadie. "Si se hace eso iremos con la nariz tapada", dijo con sorna un violeta ante este portal.

Hoy vuelan dos opciones en Balcarce 50: que se encolumne como se debe Patricia Bullrich y acepte ir a CABA por LLA, romper todo y ganarle a los Macri. O que vaya Diego Santilli. En el entorno de Karina, creen que ese es el deseo final del jefe de Gabinete: ir por la Ciudad.

Pero el Colo tiene la presión de Cristian Ritondo, su gran amigo del PRO que quiere cuidar sus quintitas en la provincia de Buenos Aires y cree que Santilli es la mejor opción. "Ya le ganó dos veces al peronismo en la provincia", dicen en su entorno. La última palabra la tendrá Karina Milei. "Si Santilli quiere ir depende de que juegue o no Pato y que se acuerde o no con el PRO".

En el entorno del jefe de ministros son contundentes: "Estará donde se lo pida el Presidente y Karina Milei". Santiago Caputo, el asesor que está corrido de la rosca política tiene en el Colo su preferido para PBA y además para tabicar una posible llegada de Sebastián Pareja, el armador de Karina en PBA, a esa candidatura en ese distrito.