Milei prometió "profundizar" el rumbo económico y desestima los pedidos de cambio

El presidente, Javier Milei, encabezó este lunes una nueva reunión de Gabinete en la que reconoció la importancia del crecimiento del salario real y el consumo, aunque anticipó que este objetivo se perseguirá "profundizando" las políticas económicas actuales. También volvió a tratar el envío al Congreso de los proyectos sobre Malvinas.

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El encuentro del mandatario con sus ministros tuvo lugar a las 10 de la mañana en Casa Rosada y se extendió por aproximadamente una hora y media. Participaron todos los miembros del Gabinete, además del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.

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Se trató de la cuarta semana consecutiva en la que Milei participa de estas reuniones, luego de haber estado recluido en la quinta de Olivos por unos 10 días durante la primera mitad de agosto. De este modo, busca seguir pisando fuerte en la agenda pública, tras semanas en las que el tema de la morosidad récord y la crisis del bolsillo dominó la conversación en los medios y las redes.

Milei reconoció la importancia de que crezcan el salario real y el consumo

Según detalló la Casa Rosada, en la reunión de Gabinete se abordaron "dos temas principales". Uno de ellos fue la "situación económica". El jefe de Estado "instó a todo el equipo a cuidar la reputación económica que la Argentina reconstruyó en los últimos años y a 'no dejarse psicopatear por el estatus quo'", mientras que señaló que "al populismo no se le gana con populismo”.

Milei también reconoció "la importancia de sostener la baja de la inflación y el crecimiento del salario real, que permitirán que el consumo continúe aumentando", señaló Presidencia. Aunque aclaró que, para alcanzar estos objetivos, "se planteó la decisión de profundizar las políticas adoptadas".

De este modo, por un lado reconoció la importancia de una mejora en el bolsillo, especialmente de cara al año electoral para el que falta poco más de un trimestre. Pero, por el otro, consideró que esta mejora podrá llegar simplemente ratificando el rumbo actual. Su nueva negativa a ejercer el "populismo" da a entender que no tomará ninguna medida concreta para el crecimiento de la microeconomía ni de los ingresos.

El problema es que hasta ahora ocurrió lo contrario. El propio Milei reivindica la caída en los salarios de los trabajadores estatales como parte del ajuste del Estado, un punto que afecta no solo a empleados administrativos sino también a fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, médicos y docentes. Además, la última medición oficial del propio SIPA reveló que los salarios privados formales se encuentran un 0,6% real por debajo de su nivel de noviembre de 2023.

En el mismo sentido, la afirmación del Presidente sobre que espera que el consumo "continúe aumentando" vuelve a confundir gasto total con ingreso disponible de los hogares. Este último es el resto que queda una vez que las familias pagaron las facturas de sus servicios, y es lo que habitualmente se asocia con el consumo de acuerdo al sentido común.

Al respecto, un informe de la consultora Vectorial muestra que los gastos fijos efectivamente crecieron 58 puntos entre noviembre de 2023 y abril de 2026, pero que el "ingreso disponible" de los hogares cayó 13 puntos en el mismo período. Sin ir más lejos, la consultora Scentia mostró una caída en el consumo masivo durante los primeros siete meses de 2026, mientras que la CAME precisó que las ventas minoristas de las pymes acumulan una baja del 2,4% entre enero y agosto.

La buena noticia para el Gobierno es la reciente baja de la inflación en agosto, con un IPC de un 1,7%, el más bajo en 14 meses. Aun así, el optimismo oficial no tiene en cuenta el pronóstico de las principales consultoras y bancos, que esperan que la suba de precios no sea menor al 1,6% mensual al menos hasta febrero de 2027.

En la reunión de Gabinete no se trató el envío del Presupuesto 2027 a la Cámara de Diputados, que tiene como fecha límite este martes 15 de septiembre. En Casa Rosada ya adelantan que este año la presentación de este proyecto será de bajo perfil, ya que no está previsto que Milei realice una cadena nacional como el año pasado, y mucho menos que concurra personalmente al Congreso como en 2024.

El Gobierno sigue apostando a la agenda Malvinas

El otro eje de la reunión de Gabinete fue el tema Malvinas, al que Milei sigue apostando a casi dos semanas de su cadena nacional para continuar prevaleciendo en la agenda mediática.

Al respecto, adelantaron que se trataron los detalles del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y que esperan que esta semana sea finalmente enviado al Congreso.

Además durante el encuentro con los ministros, "se realizó un análisis del avance de la estrategia geopolítica que lleva adelante la Argentina y se reafirmó la decisión de continuar en la misma línea de trabajo", señaló la Casa Rosada.

Sobre este punto, "el canciller Pablo Quirno actualizó sobre las denuncias penales y las notificaciones realizadas en los últimos días a distintas empresas", precisó también Presidencia.

Y concluyó que "se enfatizó la importancia del Atlántico Sur como uno de los enclaves estratégicos a nivel mundial para el flujo del comercio internacional en los próximos años".

De esta forma, el Gobierno busca mantener el tema caliente mientras el propio Donald Trump da indicios de que Estados Unidos podría hacer de mediador en caso de que siga escalando la tension diplomática con el Reino Unido.