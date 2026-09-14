Criar a un hijo costó más de $ 700.000 en agosto, según el Indec

El Indec publicó este lunes la actualización de la Canasta Crianza correspondiente a agosto. En un mes en el que la inflación fue del 1,7%, el costo mensual de criar a un niño de entre 6 y 12 años alcanzó los $ 713.070.

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El valor varió según la edad. Para los bebés menores de un año, la canasta se ubicó en $ 557.303 mensuales, mientras que para los niños de entre uno y tres años llegó a $ 663.900. En el caso de quienes tienen entre cuatro y cinco años, el costo total fue de $ 567.243. De esta manera, el tramo de 6 a 12 años presentó el mayor costo de crianza, seguido por el grupo de uno a tres años.

Qué incluye la Canasta Crianza

La medición elaborada por el INDEC contempla dos componentes principales. Por un lado, calcula cuánto cuesta adquirir los bienes y servicios necesarios para el desarrollo y bienestar de los niños y adolescentes, entre ellos alimentos, ropa y educación.

Por otro, incorpora una valorización económica del cuidado, es decir, el tiempo que demanda atender a los chicos de acuerdo con cada grupo de edad.

El objetivo de esta medición es brindar una referencia que pueda ser utilizada por el Poder Judicial en los procesos relacionados con las cuotas alimentarias.

En agosto, el componente correspondiente a bienes y servicios tuvo los siguientes valores:

Menores de un año: $181.852.

De uno a tres años: $234.814.

De cuatro a cinco años: $299.604.

De seis a 12 años: $370.990.

A estos montos se suma el costo económico asociado a las tareas de cuidado, que también varía según la edad.

Los valores registrados fueron:

Menores de un año: $375.450.

De uno a tres años: $429.086.

De cuatro a cinco años: $268.179.

De seis a 12 años: $342.080.

Cómo se determina el valor de la Canasta Crianza

La Canasta Crianza es utilizada por la Justicia como uno de los parámetros de referencia para establecer las obligaciones alimentarias que deben afrontar los padres.

Para determinar el costo de los bienes y servicios destinados al desarrollo de bebés, niños, niñas y adolescentes, el INDEC toma como referencia el valor mensual de la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA).

La CBT es el indicador que también se utiliza para establecer la línea de pobreza e incluye tanto los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos energéticos mínimos como otros bienes y servicios esenciales.

Entre estos últimos se encuentran gastos vinculados con la vestimenta, el transporte, la educación, la salud y la vivienda. El valor obtenido se ajusta posteriormente de acuerdo con los distintos grupos de edad, hasta los 12 años.

Cuánto vale el tiempo destinado al cuidado

El segundo componente de la Canasta Crianza busca ponerle un valor económico al tiempo que requiere el cuidado de los chicos.

Para eso, el organismo estima la cantidad de horas mensuales necesarias para cada tramo etario. La distribución es la siguiente:

Menores de un año: 147 horas mensuales.

De 1 a 3 años: 168 horas.

De 4 a 5 años: 105 horas.

De 6 a 12 años: 68 horas.

Una vez determinado el tiempo requerido, esas horas son valorizadas tomando como referencia la remuneración correspondiente a la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

Así, la medición no se limita a calcular cuánto dinero demandan los alimentos, la ropa, la educación y otros consumos vinculados con la infancia, sino que también incorpora el valor del trabajo de cuidado que requiere cada etapa del crecimiento.