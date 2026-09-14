Jujuy: ATE activa un paro de dos días contra la pauta salarial del Gobierno

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) inició este lunes paro por 48 horas en todo el territorio jujeño, en disconformidad con el incremento salarial fijado por el Ejecutivo provincial.

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La medida afecta las actividades en dependencias de la administración pública e intendencias de la provincia. La medida de fuerza arrancó esta jornada sin presencia en los puestos de trabajo y concluirá el martes con protestas y marchas en distintas localidades.

El detonante de la protesta es el reajuste del 6% decretado por la provincia, que llevó el ingreso mínimo estatal al millón de pesos. Desde la conducción del sindicato remarcan que el piso salarial debería igualar el costo de la canasta básica, que actualmente bordea los 1,7 millones de pesos. Carlos Sajama, titular del gremio a nivel provincial, advirtió que los escalonamientos otorgados quedan desfasados ante las fuertes alzas en transporte, servicios públicos y comida.

Además del aspecto salarial, ATE incluyó en sus demandas:

La regularización y efectivización de contratados en todos los municipios.

El traspaso a contrato del personal capacitador en el área de Educación y otras carteras.

El blanqueo de sumas no remunerativas en los sueldos de los empleados que se encuentran próximos al retiro jubilatorio.

Bancarios acuerdan aumento del sueldo básico que supera los $ 2,5 millones

Los bancarios anunciaron que acordaron un nuevo aumento salarial con las cámaras empresariales del sector en base a la inflación y acumulan una suba del 21,3% en lo que va del 2026 sobre los salarios de diciembre.

En tanto, la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) acordó para los vigiladores que se desempeñan en el Aeropuerto de Ezeiza un adicional por un monto fijo de $80.000, que a partir del salario de octubre se duplicará a $160.000.

La actualización paritaria bancaria estableció un alza del 1,7% para agosto, en línea con la inflación. El ajuste se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales.

Con el nuevo aumento, el sueldo básico del sector queda en $ 2.577.474,74. El acuerdo del gremio con Abapra, Adeba, ABA y el Banco Central establece que el sueldo inicial pasa a ubicarse en $ 2.505.061,24 y se le suma la participación en ganancias que equivale a $ 72.413,50 y termina dejando el básico por encima de los $2,5 millones.

La suba también impacta en el bono por el Día del Bancario, un beneficio adicional que los empleados del sector reciben todos los años en noviembre. Con el ajuste, el monto llega a $ 2.233.175,44 en su categoría inicial, sujeto a futuros incrementos salariales.