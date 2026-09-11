Golpe judicial a Zdero: ordenan al gobernador reabrir las paritarias con los estatales chaqueños

La Justicia chaqueña ordenó al Gobierno de Leandro Zdero retomar las paritarias con los trabajadores estatales, tras un amparo presentado por ATE junto con distintos gremios de la provincia.

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La resolución fue dictada el 2 de septiembre por el Juzgado Laboral N.º 1, a cargo del juez Sergio Andrés Bosch, en el marco de una acción judicial iniciada por los gremios ante el deterioro de los ingresos de los trabajadores y la falta de continuidad de los espacios de negociación colectiva. El magistrado estableció que el Ejecutivo provincial deberá convocar a la mesa de negociación dentro de un plazo de 15 días hábiles, mientras que las reuniones deberán comenzar dentro de los 40 días posteriores a la firma del acta en la que se establezca la fecha de inicio.

El fallo, además, contiene una advertencia dirigida al Gobierno de Zdero, ya que establece que el incumplimiento de los plazos fijados será considerado una conducta temeraria frente a la negociación colectiva y podrá ser tenido en cuenta por el magistrado al momento de dictar la sentencia definitiva.

Qué reclaman los trabajadores estatales

La nueva instancia de negociación tendrá una agenda que excederá la discusión estrictamente salarial, aunque la actualización de los ingresos aparece como uno de los principales reclamos de los gremios frente a la pérdida del poder adquisitivo que, según sostienen, atraviesan los trabajadores estatales.

Entre los temas que deberán ser abordados también se encuentra el pago y la actualización de las bonificaciones correspondientes al escalafón general, además de la regularización del Decreto 3639/2023, cuyos instrumentos habían quedado suspendidos. Los sindicatos plantearon, a su vez, la necesidad de establecer mecanismos transparentes para las promociones y los ascensos dentro del régimen de carrera horizontal, junto con la renegociación de la reglamentación y vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT).

La agenda acordada en el marco del proceso judicial contempla además diferentes aspectos relacionados con las condiciones laborales de los empleados públicos, entre ellos el relevamiento de riesgos en los lugares de trabajo, la realización de controles médicos periódicos, la actualización de los planes de evacuación y la implementación de políticas destinadas a prevenir y erradicar situaciones de violencia laboral.

De esta manera, la reapertura de la paritaria no se limitará a determinar eventuales aumentos salariales, sino que también permitirá discutir cuestiones vinculadas con la carrera administrativa, los derechos laborales y las condiciones en las que los trabajadores desempeñan sus funciones.

Cabe destacar que ATE Chaco había recurrido a la Justicia mediante un amparo colectivo acompañado por distintas entidades del arco gremial provincial, con el objetivo de recuperar la negociación colectiva como herramienta para discutir tanto la evolución de los salarios como las condiciones laborales de los empleados estatales.

Tras conocerse la resolución, el secretario general de ATE Chaco, Isaac Chaparro, destacó el alcance de la presentación y sostuvo que la acción busca “revitalizar espacios conquistados por las y los trabajadores para la defensa de sus derechos”.

El dirigente gremial había cuestionado la falta de continuidad de las instancias de negociación y planteado la necesidad de que los trabajadores vuelvan a contar con un ámbito institucional en el que puedan discutir sus reclamos frente al Gobierno provincial.

Chaco perdió más de 8.300 empleos formales desde 2023

Los datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) encendieron una nueva alarma sobre el mercado laboral chaqueño: entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, Chaco perdió 8.314 puestos de trabajo privados formales, lo que representa una caída del 10,7% desde el inicio de las gestiones de Javier Milei a nivel nacional y Leandro Zdero en la provincia.

El retroceso chaqueño se encuentra muy por encima del promedio nacional. Mientras en el país la reducción del empleo privado registrado fue del 3,8%, equivalente a 241.176 puestos menos, Chaco registró una contracción casi tres veces mayor.

El deterioro tampoco muestra señales claras de desaceleración. Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, la provincia perdió otros 4.437 empleos formales, una caída interanual del 5,3%. Solo durante mayo, en comparación con abril, se registró la pérdida de 264 puestos de trabajo.

El escenario coloca nuevamente bajo la lupa a la gestión de Zdero, en un contexto en el que el Gobierno provincial sostiene su discurso de recuperación económica y generación de empleo. Los números oficiales, sin embargo, muestran un mercado laboral privado que continúa reduciéndose.

La situación también se inscribe en un deterioro regional. El Nordeste Argentino acumuló una caída del 9,8% del empleo formal, con más de 27.800 puestos perdidos.