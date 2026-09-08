Trabajadores de la salud pública del Chaco marchan contra la precarización laboral de Zdero

Mientras crecen los cuestionamientos contra el gobernador Leandro Zdero por sus políticas de ajuste, la Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco (APTASCh) convocó a una gran movilización multisectorial para este miércoles en la plaza 25 de Mayo de Resistencia, en unidad con los gremios que integran el arco gremial docente.

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“Los trabajadores cumplen con su carga horaria y sus funciones, pero el Estado ignora sus obligaciones. Nadie puede pretender exigir mayor compromiso y responsabilidad cuando la contraprestación consiste en salarios de indigencia”, expresaron desde APTASCh a través de un comunicado.

Desde la entidad sindical señalan que la protesta nace en un contexto de profunda crisis salarial para los trabajadores estatales: mientras la administración profundiza las exigencias y los controles sobre el personal, pero mantiene remuneraciones que, en numerosos casos, quedan muy por debajo de la línea de pobreza e indigencia.

La organización menciona los recientes decretos de pase a contratos de servicios, donde cerca del 90% de esas incorporaciones contempla sueldos brutos cercanos a los $530.000, lo que deja ingresos de bolsillo de poco más de $400.000, una cifra que representa apenas la mitad del valor de la Canasta Básica Alimentaria.

Según detalló Chaco Online, el gremio criticó la absoluta falta de respuestas políticas frente a la emergencia económica que atraviesan los empleados públicos, cuestionando que la agenda legislativa carece por completo de iniciativas orientadas al desendeudamiento y a la efectiva recuperación del poder adquisitivo.

Frente a este escenario de deterioro sostenido, precarización laboral y falencias estructurales en el sistema sanitario, APTASCh afirma que la organización y la protesta en las calles constituyen las únicas herramientas válidas para defender los derechos laborales y exigir solucions concretas e inmediatas. La escala de conflictividad social coloca nuevamente bajo la lupa a la gestión de Zdero, en un contexto en el que el Gobierno provincial sostiene su discurso de recuperación económica.

Zdero no repunta: Chaco perdió más de 8.300 empleos formales desde el inicio de su gestión

Los datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) encendieron una nueva alarma sobre el mercado laboral chaqueño: entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, Chaco perdió 8.314 puestos de trabajo privados formales, lo que representa una caída del 10,7% desde el inicio de las gestiones de Javier Milei a nivel nacional y Zdero en la provincia.

El retroceso chaqueño se encuentra muy por encima del promedio nacional. Mientras en el país la reducción del empleo privado registrado fue del 3,8%, equivalente a 241.176 puestos menos, Chaco registró una contracción casi tres veces mayor.

El deterioro tampoco muestra señales claras de desaceleración. Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, la provincia perdió otros 4.437 empleos formales, una caída interanual del 5,3%. Solo durante mayo, en comparación con abril, se registró la pérdida de 264 puestos de trabajo.

Chaco se ubicó así entre las provincias con mayores retrocesos del país y superó ampliamente tanto el promedio nacional como el comportamiento de otras regiones. Los datos de mayo reflejan que el deterioro del empleo registrado continúa durante la gestión de Zdero y que, lejos de revertirse, la pérdida de puestos se profundizó durante el último año.

La situación también se inscribe en un deterioro regional. El Nordeste Argentino acumuló una caída del 9,8% del empleo formal, con más de 27.800 puestos perdidos.