La Legislatura de Chaco suspendió las PASO para 2027 y las elecciones generales serán la única instancia electoral

La Legislatura de Chaco aprobó la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para los comicios provinciales de 2027, en una sesión especial convocada por el oficialismo del gobernador Leandro Zdero.

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El proyecto había sido analizado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda donde se emitieron dos dictámenes. El de mayoría, firmado por el oficialismo, recomendaba avanzar con la suspensión de las PASO, mientras que el de minoría, acompañado por el PJ, proponía que la discusión continuara en comisión.

Aprobada en el recinto

La Cámara unicameral chaqueña está integrada por 32 legisladores, con una distribución de 16 bancas para Chaco Puede, espacio en el que confluyen la UCR, La Libertad Avanza y el PRO, y otras 16 para el PJ y los demás bloques opositores. La iniciativa pudo ser tratada luego de que el oficialismo alcanzara el quórum con la presencia de la diputada Katia Blanc, del monobloque Frente Renovador.

Fue así que se aprobó el dictamen de mayoría. Entre los fundamentos, el oficialismo sostuvo que la realización de un proceso electoral adicional implica “un despliegue logístico, operativo y económico de gran magnitud”.

A partir de ese argumento, el proyecto plantea que suspender las primarias permitiría “optimizar la utilización de los recursos públicos” y reasignarlos “a áreas prioritarias de gestión”. También señala que la medida contribuiría “al ordenamiento de las cuentas provinciales”.

Otro de los argumentos utilizados para justificar la suspensión está relacionado con el nivel de participación en las primarias. El texto sostiene que la concurrencia a las PASO “ha evidenciado una menor convocatoria con el paso del tiempo”.

Fundamentos

Según los fundamentos, la eliminación de esa instancia permitiría simplificar el calendario electoral, evitar nuevas convocatorias a las urnas y facilitar la participación ciudadana en los comicios generales. El proyecto también establece que la suspensión tendrá carácter excepcional y temporal.

En ese sentido, sostiene que “no afecta el normal desarrollo del proceso electoral general ni el funcionamiento del sistema democrático”. La selección de candidaturas continuará, de acuerdo con la norma aprobada, dentro de cada fuerza política y conforme a sus respectivas normativas internas.

Finalmente, la suspensión de las PASO regirá para las elecciones chaqueñas de 2027, en las que Zdero buscará renovar su mandato al frente del Ejecutivo provincial.