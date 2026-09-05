Comunidades Qom denuncian una crisis sanitaria en Chaco y reclaman respuestas al Gobierno de Zdero

Ante la profunda crisis sanitaria que habitan en Chaco, y pese a la presentación de recurso de amparo presentada contra el Ministerio de Salud de Leandro Zdero, veinticuatro referentes Qom de más de treinta comunidades de Pampa del Indio continúan denunciado la falta de respuesta provincial. Según pudo acceder El Destape, la causa está "frenada" y reclama falta de médicos, provisión de medicamentos e insumos, acceso a agua segura y cogobierno intercultural en el hospital de la localidad chaqueña.

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Ante la falta de respuestas, el juzgado a cargo de la causa lanzó una convocatoria pública para sumar apoyos al reclamo. De esta manera se sumaron dos voces bajo la figura judicial amigos del tribunal, la de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación y una médica con 25 de trayectoria en el Sistema Público de Salud de la Provincia del Chaco, Claudia Muravchik.

El informe presentado por la médica en apoyo al amparo advierte que la crisis sanitaria no puede resolverse únicamente con el envío de medicamentos, ya que la falta de profesionales también pone en riesgo a los pacientes. En diálogo con El Destape, Muravchik ejemplificó el problema con un posible brote de dengue: “si alguien sin capacitación le da ibuprofeno a un paciente, el resultado puede ser fatal”, debido a que ese fármaco está contraindicado en esos casos. Por eso, sostiene, la presencia de personal médico capacitado en los centros de salud resulta imprescindible.

La médica explicó a este medio que el problema es aún más profundo y que tampoco la solución radica exclusivamente en enviar más profesionales. "Si se destinan médicos a la región, ¿qué políticas se implementarán para que quieran permanecer en zonas de alta vulnerabilidad?", se preguntó Muravchik en El Destape. El trasfondo del conflicto radica en una doble problemática: la población necesita atención médica urgente, pero ejercer la profesión en esas condiciones y sin estabilidad económica resulta cada vez más difícil.

Por su parte, la Defensoría las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, criticó las maniobras dilatorias del Gobierno chaqueño y sostuvo que la Justicia debe "desbloquear" el conflicto y obligar al Estado a acordar soluciones reales con las comunidades. Para ello, proponen que la sentencia ordene un plan de trabajo que incluya un censo poblacional, mesas de diálogo e indicadores claros sobre vacantes médicas, controles prenatales y vacunación.

Los detalles del amparo

El amparo, titulado “Comunidades Indígenas de Piguiñalae”, describe el escenario de abandono que enfrentan las comunidades originarias de Pampa del Indio. El reclamo judicial se originó tras un acampe de dos días en el acceso norte del pueblo, motivado por la crisis sanitaria en territorios qom. Comunidades indígenas y criollos cortaron el paso para visibilizar sus demandas. Ante la falta de respuestas políticas inmediatas y bajo un fuerte despliegue policial, los referentes levantaron la medida de fuerza para canalizar sus exigencias por la vía judicial.

La realidad del pueblo qom en Chaco

Según informó Litigio Periodismo Judicial, el documento expone casos dramáticos ocurridos en la localidad Pampa de Indio: un niño con cáncer cuyo padre vende pertenencias para viajar a Resistencia, mujeres que dieron a luz en sus comunidades porque la ambulancia nunca llegó y pacientes psiquiátricos que llevan años sin medicación.

El amparo también relata otros casos que confirman la crisis sanitaria en distintos lugares ubicados en la localidad de Pampa de lindo: Campo Alemany, Campo Medina, Centro de Salud del paraje 10 de Mayo y el CIC de Pueblo Viejo.

En Campo Alemany, donde viven alrededor de 200 personas, el puesto sanitario fue retirado y las familias deben recorrer cuatro kilómetros para recibir atención médica. Allí se detectaron personas con tuberculosis, problemas visuales sin tratamiento y pacientes hipertensos sin acceso regular a medicación.

En el Centro de Salud del paraje 10 de Mayo, que asiste a unas 70 familias, los dos enfermeros que sostienen el lugar no reciben visitas médicas desde agosto de 2025. El relevamiento mostró faltantes de paracetamol, ibuprofeno, medicamentos para diabetes e hipertensión y apenas una ampolla de dexametasona disponible al momento de la inspección. Además, el lugar no cuenta con teléfono de línea ni conexión a internet.

La situación se repite en Campo Medina, donde unas 600 familias dependen de un centro sanitario sin médicos permanentes desde la pandemia. Allí faltan nebulizadores, oxígeno, tensiómetros y balanzas, mientras que los caminos rurales impiden muchas veces el ingreso de ambulancias.

Otro de caso de gravedad se registra en el CIC de Pueblo Viejo, que presta cobertura a unas 7.000 personas. Allí no hay médicos y faltan anticonvulsivos, psicofármacos, medicamentos para diabetes e hipertensión. Además, se registraron 14 pacientes con tuberculosis y 10 niños con desnutrición o bajo peso.

Amigos del Tribunal

El amicus curiae, o amigo del tribunal, es una figura legal mediante la cual personas u organizaciones ajenas a un juicio aportan opiniones y datos técnicos para ayudar al juez a tomar una decisión. En este caso, las recientes presentaciones en respaldo del amparo iniciado por las comunidades de Pampa del Indio instan a que la Justicia chaqueña dicte una sentencia que obligue al Poder Ejecutivo a establecer un esquema de trabajo con metas transparentes, partidas presupuestarias garantizadas y un respeto efectivo por las formas de organización de los pueblos indígenas.