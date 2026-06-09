Chaco perdió casi 12% del empleo privado formal en dos años y se precariza el mercado laboral

El mercado laboral de la provincia de Chaco evidencia el panorama crítico que viven los argentinos. Un reciente informe elaborado por el Departamento de Estadísticas e Informes Económicos de la Federación Económica del Chaco (Fechaco), basado en los datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), revela que desde diciembre de 2023 la provincia acumula una caída del 11,7% en el empleo privado registrado.

La recesión económica y el freno total de la obra pública dejaron de ser frías variables macroeconómicas para convertirse en un golpe directo al corazón de las economías regionales. Las consecuencias del modelo del gobierno de Javier Milei y el apoyo a las medidas por parte del gobernador Leandro Zdero determinan el derrumbe del empleo formal privado. Esta realidad transversal afecta de manera crítica al entramado productivo de las provincias, dejando al descubierto la fragilidad del consumo y de la inversión en el interior del país.

De acuerdo con el informe, la tasa de desempleo pasó del 5,6% registrado a fines de 2023 al 8,2% hacia el cierre de 2025. Durante ese período incluso se registraron picos superiores al 10%, lo que evidencia la dificultad para generar nuevas oportunidades laborales en el sector privado.

Mientras el empleo privado asalariado continúa en retroceso, las únicas categorías que muestran crecimiento son las de trabajadores independientes, como monotributistas y autónomos. Desde Fechaco advirtieron que este fenómeno no debe leerse bajo una óptica optimista. La entidad empresaria sostiene que el dato refleja una estrategia de supervivencia: la sustitución de empleos estables por formas laborales mucho más inestables y actividades con menores niveles de protección social.

“El mercado laboral no está mostrando una recuperación genuina del empleo asalariado privado”, sostuvieron desde FECHACO. Según el documento, buena parte de quienes pierden un empleo formal terminan recurriendo a changas, trabajos temporarios o actividades independientes con menor protección social y menores ingresos.

La situación también impacta sobre los salarios. El estudio indica que el ingreso promedio de los trabajadores privados registrados en Chaco ronda actualmente los 1,3 millones de pesos mensuales, una cifra considerablemente inferior al promedio nacional, que supera los 2 millones de pesos.

Frente a la desidia de Zdero, el peronismo chaqueño busca declarar la emergencia industrial

Sin respuestas del gobernador Zdero, un grupo de diputados del Justicialismo tomaron la posta al presentar un proyecto de ley para declarar la emergencia industrial, productiva, tarifaria y laboral en la provincia, con el objetivo de asistir a las pequeñas y medianas empresas que atraviesan dificultades por la caída de la actividad económica.

La iniciativa, impulsada por el legislador Luciano Moser y acompañada por otros integrantes de la oposición, propone una batería de medidas destinadas a sostener la actividad de las industrias chaqueñas, preservar puestos de trabajo y aliviar la carga financiera y tributaria del sector. Según el texto, la emergencia tendría una vigencia inicial de 365 días, con posibilidad de ser prorrogada por única vez por el Poder Ejecutivo provincial.

En los fundamentos, los legisladores provinciales sostienen que las industrias chaqueñas enfrentan un escenario crítico producto del incremento de tarifas, la retracción del consumo, el acceso limitado al financiamiento y el avance de políticas nacionales que, a su entender, favorecen la competencia de productos importados.

La iniciativa también recoge ciertos planteos formulados por representantes de la Unión Industrial del Chaco, quienes advirtieron sobre embargos de cuentas bancarias, dificultades para afrontar obligaciones fiscales y el riesgo de cierre de empresas.

El presidente de la entidad, Aldo Kastón, había elevado la voz por el agravamiento que atraviesa el sector. “Si no nos juntamos, nos caemos todos”, señaló. En ese sentido, cuestionó que las políticas nacionales de la administración de Milei se concentren en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), advirtiendo que las provincias del norte quedan excluidas de ese esquema.“Nosotros necesitamos una ecuación sobre industria distinta y en este momento necesitamos con cierta urgencia un apoyo diferente”, afirmó.

Si bien el Índice de producción industrial (IPI) del Indec mostró un crecimiento interanual del 5% en marzo, los analistas piden cautela. Este repunte se dio sobre una base de comparación extremadamente baja: un desplome del 21% en marzo de 2024. De hecho, la industria todavía se ubica un 13% por debajo de los niveles de marzo de 2023 y un 10% por debajo de los registros de 2022.