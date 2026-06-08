Comunidades wichi realizan un acampe en Chaco: denuncian muertes por tuberculosis y desnutrición infantil

Pobladores de más de ocho parajes y localidades advirtieron que no regresarán a sus hogares ni levantarán la medida hasta obtener soluciones. (Foto: El Litoral).

La tensión social en el norte de Chaco escaló este fin de semana en el acceso a la localidad de Misión Nueva Pompeya, epicentro geográfico del reclamo indígena en El Impenetrable. Tras la realización de una masiva asamblea comunitaria, las familias de la comunidad wichí profundizaron las medidas de fuerza mediante un acampe y la realización de ollas populares en el predio conocido históricamente como "la balanza vieja".

Bajo el lema “Basta de hambre y muertes por tuberculosis”, pobladores de más de ocho parajes y localidades advirtieron que no regresarán a sus hogares ni levantarán la medida hasta obtener soluciones y respuestas debidamente firmadas por el gobierno de Leandro Zdero, dado que volver en las condiciones actuales significa seguir conviviendo con el desamparo.

Las comunidades movilizadas, que provienen de un extenso abanico regional que coordina acciones entre Nueva Pompeya, Fortín Belgrano, Sauzalito, Comandancia Frías, Tres Pozos, Vizcacheral, El Sauzal y Wichí El Pintado, expusieron ante los diputados de la Comisión de Pueblos Indígenas un crudo diagnóstico de la situación. Según detalló El Litoral, la comunidad denunció un esquema de "abandono absoluto" estructurado en cuatro ejes críticos que afectan el día a día de la región.

El primero de ellos es la Emergencia Alimentaria, donde alertaron sobre el cierre sistemático de los merenderos comunitarios del Impenetrable y el funcionamiento casi nulo de los comedores escolares en los establecimientos de la zona, lo que provoca que gran parte de la población rural actualmente coma una sola vez al día. A esto se suman severas irregularidades en el Programa Ñachec, la iniciativa oficial de asistencia alimentaria del Gobierno del Chaco: las comunidades apuntaron duramente contra su ejecución al señalar que las cajas de mercadería llegan con retrasos de entre 3 y 5 meses, abiertas, con faltantes de productos esenciales y bajo un reparto discrecional.

La Emergencia Sanitaria es otro de los puntos más alarmantes: denunciaron muertes evitables por tuberculosis, mal de Chagas y desnutrición infantil ante la falta total de médicos de guardia, insumos básicos y medicamentos. La escasez de ambulancias quedó trágicamente expuesta cuando el histórico Cacique Matorras sufrió una descompensación y debió ser trasladado de urgencia en la caja de una camioneta particular.

En tanto, la crisis de servicios completa el panorama, ya que los manifestantes desmintieron categóricamente los informes oficiales que aseguran que el suministro de agua potable está resuelto en la zona, y denunciaron además la quita de medidores y cortes del suministro de luz por falta de pago a familias en extrema vulnerabilidad.

La comunidad denunció un esquema de "abandono absoluto" estructurado en cuatro ejes críticos. (Foto: El Litoral).

Solidaridad en rutas y llamado a la sociedad civil

La protesta nacida en el Impenetrable comenzó a generar réplicas y muestras de apoyo en distintos puntos de la geografía chaqueña. Organizaciones sociales y sindicales como la Corriente Clasista Combativa (CCC), la Federación Nacional Campesina (FNC) y el Movimiento de Naciones y Pueblos Originarios en Lucha (MOEL) montaron ollas populares a la vera de las rutas en las localidades de Sáenz Peña, Machagai, Las Palmas, La Leonesa, El Espinillo y Juan José Castelli para visibilizar el conflicto.

Desde el punto de bloqueo, los referentes indígenas hicieron un llamado urgente a los organismos de derechos humanos, instituciones religiosas y a la sociedad civil en general para colaborar con el sostenimiento de las ollas comunitarias que alimentan a los acampantes. Por su parte, los diputados provinciales se comprometieron a tramitar una audiencia de máxima urgencia con el Poder Ejecutivo provincial para trasladar de forma directa el petitorio y abrir una mesa de negociación.