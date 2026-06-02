"Poner límites":´presentaron un proyecto para frenar los recortes salariales de Zdero contra empleados de Producción

En medio del reclamo por la decisión del gobernador de Chaco, Leandro Zdero, de reducir el Fondo Estímulo Productivo (FEP) que cobraban los trabajadores de la administración pública desde 2015, el diputado provincial Santiago Pérez Pons presentó en la Legislatura un proyecto de ley para establecer un "blindaje" sobre las bonificaciones salariales de la administración pública.

La iniciativa surgió luego de los conflictos registrados en el ámbito del Ministerio de Producción, donde trabajadores denunciaron fuertes caídas salariales tras modificaciones aplicadas sobre este adicional que forma parte de sus ingresos. Según explicó el legislador, hubo empleados que pasaron de percibir alrededor de $1.200.000 a $300 mil en un solo mes.

En los fundamentos del proyecto, el diputado sostiene que actualmente las bonificaciones constituyen "un componente esencial de la remuneración" estatal, pero advierte que no existe una norma que garantice estabilidad y previsibilidad sobre esos conceptos. "El Gobierno cambió las reglas a mitad del partido. Esta ley busca poner límites. El empleado público necesita saber que lo que cobra hoy, lo va a cobrar mañana", sostuvo Pérez Pons al presentar la propuesta.

De esta manera, la iniciativa apunta a impedir que el Ejecutivo pueda reducir, suspender o modificar de manera unilateral conceptos que forman parte habitual de los ingresos de los empleados estatales. Uno de los puntos centrales obliga al gobernador de turno a garantizar en cada Ley de Presupuesto las partidas necesarias para cubrir el pago íntegro y oportuno de las bonificaciones.

Además, establece que los incrementos de esos conceptos no podrán ubicarse por debajo de la pauta salarial anual. La iniciativa también incorpora el principio de "progresividad y no regresividad laboral", lo que impediría retrocesos sobre derechos adquiridos de los trabajadores estatales.

El malestar se incrementó luego de que la Justicia chaqueña ordenara el pago del monto correspondiente al mes de enero y prohibiera cualquier tipo de descuento sobre ese concepto. Pese a la medida cautelar vigente, los trabajadores aseguran que la administración de Zdero aún no cumplió con la resolución judicial. “No se está respetando una decisión de la Justicia”, señalaron manifestantes durante una marcha realizada a fines de abril.

Descuentos a empleados estatales: qué propone el proyecto de ley

El texto presentado por el diputado Pérez Pons establece que las bonificaciones reconocidas por ley, convenio colectivo o acto administrativo firme no podrán ser modificadas unilateralmente por el Poder Ejecutivo sin causa legal o acuerdo colectivo.

Asimismo, obliga a que cualquier cambio sobre montos, bases de cálculo o formas de pago de adicionales y fondos estímulo sea discutido previamente en una instancia de negociación colectiva con los gremios estatales. La iniciativa incorpora una definición amplia de bonificación, incluyendo adicionales remunerativos, no remunerativos y también los fondos estímulo que perciben distintos sectores de la administración pública provincial.

Al mismo tiempo, excluye del régimen los pagos extraordinarios y discrecionales, como bonos de fin de año o gratificaciones especiales. Mientras tanto, los empleados continúan en estado de alerta y no descartan profundizar las medidas de fuerza si no se garantiza el pago completo del adicional.