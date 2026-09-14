Milei exigió a sus diputados y senadores que salgan a defender el rumbo económico

No se habló de las Islas Malvinas ni del Presupuesto 2027. Durante las casi tres horas que duró la exposición del presidente ante sus legisladores en Casa Rosada, Javier Milei se dedicó a defender a capa y espada su gestión económica y a pedirle una y otra vez al oficialismo que “no se deje psicopatear” por las críticas que abundan por las consecuencias del programa de gobierno.
“En el 2023 éramos un montón de promesas, ahora somos resultados”, arengó Milei ante los bloques de diputados y senadores ya en un claro tono electoral. Delante del pizarrón destacó los resultados alcanzados y reconfirmó que va a sostener este rumbo económico. “Primero los datos”, repitió y le pidió a sus legisladores que vayan a los medios a dar la discusión. En esa línea, abundaron cifras flojas de papeles, dijo que “el país lleva 27 meses de crecimiento consecutivo”, que hay “un boom de consumo privado” y que la economía sube a un ritmo del 10% anual.
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