A más de un año de las próximas elecciones presidenciales 2027, las encuestas empiezan a mostrar las primeras señales sobre cómo podría configurarse la competencia entre La Libertad Avanza y el peronismo.

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El último estudio nacional de la consultora Analogías, realizado entre el 5 y el 8 de septiembre de 2026 sobre 2.932 casos, muestra una disputa muy pareja entre ambos espacios. Ante la pregunta sobre qué espacio político apoyaría en las elecciones presidenciales de 2027, el Peronismo Unido obtuvo 31,0%, mientras que Javier Milei alcanzó 30,7%.

El dato que agrega mayor incertidumbre al escenario es que 24,7% todavía no tiene definido su voto.

El escenario que plantea la encuesta

Los resultados fueron:

Peronismo Unido: 31,0%

Javier Milei: 30,7%

Una fuerza de los gobernadores: 7,4%

Izquierda: 6,2%

No sabe: 24,7%

La diferencia entre los dos principales espacios es de apenas 0,3 puntos porcentuales. En otras palabras, la medición encuentra prácticamente un empate entre el oficialismo y el principal espacio opositor.

Milei y el peronismo, en una pelea voto a voto

El resultado adquiere relevancia porque el estudio también registra un fuerte deterioro en la evaluación del Gobierno nacional.

Según Analogías, 50,6% calificó con la peor nota posible a la gestión de Milei, mientras que la imagen negativa del Presidente llegó al 84,8% al sumar las categorías negativas.

Sin embargo, ese desgaste no se traduce automáticamente en una ventaja amplia para el peronismo. La intención de voto muestra que el oficialismo conserva alrededor de tres de cada diez votos, mientras que una proporción similar se inclina por el Peronismo Unido.

Ahí aparece uno de los datos centrales de la encuesta: la elección todavía está lejos de estar definida.

El dato que puede cambiar todo en 2027

El 24,7% de indecisos representa un volumen de electores capaz de modificar por completo la fotografía actual.

Además, el estudio señala que existe un segmento intermedio que representa aproximadamente el 16% del electorado y que está compuesto predominantemente por personas que habían votado a Milei en 2023 y 2025 pero que actualmente expresan una posición adversa hacia el Presidente.

Por eso, aunque el Peronismo Unido aparece primero en esta medición, la diferencia es demasiado pequeña como para hablar de una tendencia consolidada.

La encuesta funciona, entonces, como una primera fotografía del escenario electoral: Milei y el peronismo parten prácticamente igualados, mientras una porción considerable del electorado todavía no eligió candidato o espacio.

Ficha técnica: encuesta nacional de Analogías realizada entre el 5 y el 8 de septiembre de 2026, con 2.932 casos efectivos en las 24 provincias, mediante entrevistas telefónicas IVR a teléfonos móviles y fijos. El estudio informa un error muestral de ±2,0% con un nivel de confianza del 95%.