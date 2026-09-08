Elecciones 2027: la encuesta oficialista que preocupa al Gobierno

Más del 60% de los argentinos tiene una mirada negativa sobre la marcha de la economía, ya sea porque considera que está estancada o que empeora, más allá de cómo evalúe su situación personal. Además, un 56,5% considera directamente equivocado el plan económico de Javier Milei y Luis Caputo. Pese a este diagnóstico predominantemente negativo, el Presidente se mantiene como el dirigente político con mejor imagen positiva, aunque también registra un elevado nivel de rechazo. En un escalón parejo le siguen Patricia Bullrich y Axel Kicillof, el opositor mejor posicionado.

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Los datos surgen del sondeo realizado por Giacobbe & Asociados, una consultora cercana al oficialismo, entre el 24 y el 30 de agosto. Ante la pregunta “¿Cómo sentís que está la economía?”, un 48,9% respondió que estaba empeorando y que lo sufría en carne propia. Otro 9,5% sostuvo que la situación económica empeoraba, aunque no lo padecía personalmente, y un 5,3% la consideró estancada. En total, un 63,7% de los consultados expresó una mirada negativa sobre la marcha de la economía. En cambio, un 28,5% consideró que estaba mejorando y lo percibía en su vida cotidiana, mientras que otro 7,3% observó una mejora que todavía no se reflejaba en su situación personal.

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Consultados más específicamente sobre el plan económico de Milei -eje casi excluyente de un Gobierno que no hace obra pública ni presenta planes o programas en áreas como educación, salud o ciencia-, un 47,8% respondió que era equivocado y que la gente sufría sin sentido. Otro 8,7% sostuvo que directamente no lo entendía y que no tenía claro que pudiera generar mejoras. En la vereda opuesta, un 16,8% consideró que el programa marchaba bien y que el ajuste no era tan grande como se lo presentaba, mientras que un 22,4% afirmó que había que soportarlo porque derivaría en el futuro venturoso que promete el Presidente. Por último, un 3,6% señaló que el plan tenía sentido, pero dudaba de poder resistir la crisis.

Pese a esta evaluación tan crítica sobre la situación económica y respecto al propósito del plan que lleva adelante la gestión libertaria, Milei se mantiene competitivo en su objetivo de buscar la reelección en 2027. La encuesta de Giacobbe le dio un 36,1% de imagen positiva, una suba de dos puntos respecto al mes pasado.