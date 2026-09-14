Bancarios acordaron un aumento del 1,7% y el salario básico supera los $2,5 millones

Los trabajadores bancarios acordaron una nueva actualización salarial del 1,7% correspondiente a agosto, en línea con la inflación registrada durante ese mes, y llevaron el salario básico inicial del sector por encima de los $2,5 millones al incorporar la participación en las ganancias. El entendimiento fue alcanzado entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresariales de la actividad, en un contexto en el que las negociaciones paritarias continúan tomando como referencia la evolución de los precios para evitar que los ingresos queden por debajo del costo de vida.

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De acuerdo con la información difundida por el gremio, el incremento acumulado durante los primeros ocho meses de 2026 alcanza el 21,3% sobre los salarios correspondientes a diciembre de 2025. La actualización anunciada para agosto es del 1,7% y se aplica sobre la totalidad de las remuneraciones, una característica relevante porque el porcentaje no queda limitado al salario básico, sino que alcanza distintos componentes que forman parte de los ingresos de los trabajadores bancarios.

El acuerdo establece que la actualización se aplicará sobre "todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales", según informó la Asociación Bancaria en el comunicado difundido este viernes. Con el nuevo ajuste, el salario inicial queda establecido en $2.505.061,24. A ese monto se agrega la participación en las ganancias, que representa $72.413,50, por lo que el ingreso básico total alcanza los $2.577.474,74.

La cifra muestra también cómo las negociaciones salariales siguen vinculadas a la evolución mensual de los precios, incluso en un escenario en el que el Gobierno de Javier Milei busca consolidar una desaceleración de la inflación. El 1,7% acordado para agosto coincide con el aumento del índice de precios al consumidor informado para ese mes, de modo que la actualización permite sostener, al menos en términos nominales, la evolución de los ingresos frente a la inflación registrada.

Un aumento que alcanza a todos

La decisión de aplicar el 1,7% sobre las remuneraciones brutas, normales, habituales y totales implica que la actualización no se limita al salario inicial. El porcentaje alcanza tanto los conceptos remunerativos como los no remunerativos y también los adicionales previstos por convenio y aquellos que no forman parte de las sumas convencionales. En la práctica, esto permite que la actualización impacte sobre una estructura salarial compuesta por diferentes conceptos y evita que el incremento quede restringido a una única referencia dentro de la liquidación mensual. La modalidad acordada también permite actualizar los valores utilizados como base para otros beneficios vinculados con los salarios del sector.

El nuevo entendimiento fue firmado por la Asociación Bancaria con Abapra, Adeba, ABA y el Banco Central, en representación de la actividad empresaria y de la autoridad monetaria en los términos correspondientes al acuerdo. La actualización forma parte de la negociación salarial que el gremio mantiene con el sector desde comienzos del año. El dato acumulado de 21,3% adquiere relevancia porque permite observar la evolución de los ingresos bancarios respecto del punto de partida de diciembre de 2025. El porcentaje refleja las actualizaciones acordadas durante los primeros ocho meses del año y constituye la referencia que el sindicato utiliza para mostrar la evolución de los salarios en relación con los precios.

La paritaria bancaria se ubica así dentro de un escenario más amplio de negociaciones en el que los trabajadores buscan mantener el poder adquisitivo a partir de ajustes periódicos. La estrategia de actualización mensual o vinculada a la inflación adquiere mayor importancia cuando los aumentos de precios, aunque sean inferiores a los registrados durante períodos anteriores, continúan acumulándose mes a mes.

La actualización también alcanza el monto correspondiente al Día del Bancario, que los trabajadores del sector perciben anualmente en noviembre y que funciona como un beneficio adicional previsto dentro de la actividad. Con el nuevo ajuste, el monto mínimo para la categoría inicial queda establecido en $2.233.175,44. La cifra, sin embargo, no constituye necesariamente el valor definitivo que cobrarán los trabajadores en noviembre, debido a que el propio comunicado aclara que el monto deberá ser corregido por las futuras actualizaciones salariales que se acuerden antes de esa fecha.

El mecanismo implica que la evolución del bono seguirá vinculada a las próximas revisiones de la paritaria, por lo que el valor informado para septiembre puede modificarse si durante los próximos meses se producen nuevas actualizaciones. La Asociación Bancaria destacó el resultado de la negociación como parte de su estrategia para preservar los ingresos de los trabajadores frente a la inflación. En el comunicado, el sindicato sostuvo: "De esta manera, una vez más, garantizamos que los trabajadores bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios".

La referencia al poder adquisitivo aparece en un momento en que el Gobierno sostiene como uno de sus principales objetivos la reducción de la inflación, pero al mismo tiempo mantiene una política de ingresos que deja buena parte de la recomposición salarial en manos de las negociaciones sectoriales. En ese esquema, el resultado de cada paritaria determina cuánto de la inflación acumulada pueden recuperar o preservar los trabajadores.

En el caso de los bancarios, el acuerdo de agosto permite mantener la actualización salarial al mismo ritmo que la inflación del mes y lleva el acumulado del año al 21,3% respecto de diciembre. El salario inicial, que sin la participación en ganancias se ubica en $2.505.061,24, supera los $2,5 millones cuando se incorpora ese componente y alcanza los $2.577.474,74. El resultado de la negociación también pone en evidencia una de las características del escenario salarial bajo el programa económico de Milei: la desaceleración de la inflación no elimina la necesidad de actualizar periódicamente los ingresos, porque cada aumento de precios se incorpora al nivel de gastos que deben afrontar los hogares y genera una nueva referencia para las discusiones paritarias.