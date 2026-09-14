Medias Stylo advirtió por la importación: "Imposible competir"

El sector industrial argentino enfrenta un escenario crítico que pone en riesgo su continuidad. En diálogo con El Destape Radio, Pablo Lauda, presidente de Medias Stylo, lanzó una contundente advertencia sobre el impacto devastador de la apertura importadora, la caída del consumo y la presión tributaria sobre las pymes. Con la pérdida del 33% de sus puestos de trabajo y el cierre de competidores históricos, la firma de 90 años expone la encrucijada de la producción nacional frente al avance de productos extranjeros.

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"No hay manera de competir": la advertencia de Medias Stylo ante la apertura importadora

La combinación de un mercado interno deprimido y la entrada masiva de productos extranjeros dejó a las fábricas locales sin margen de maniobra. Pablo Lauda describió cómo la apertura importadora impuesta por el Gobierno está forzando a la industria a una carrera desigual frente a bienes que ingresan al país a precios inferiores a los costos locales de fabricación.

"Es casi imposible. Si hoy te ponés a decir, no hay manera hoy de competir", afirmó el titular de Medias Stylo. A diferencia de los procesos de reconversión industrial en otras regiones del mundo, Lauda cuestionó la velocidad y violencia de los cambios económicos actuales: "En Europa le han dado a las empresas 10 años para que se reconviertan. Acá, de un día para el otro, te cambian las reglas del juego y te dejan patas para arriba".

La consecuencia directa de esta dinámica es la reducción del entramado productivo. Según reveló el empresario, en lo que va del año ya cerraron cuatro fábricas de medias de gran escala en la Argentina.

Tarifazos, impuestos y la devaluación de la mano de obra

El problema no radica únicamente en la competencia externa, sino en una estructura de costos internos que ahoga la rentabilidad pyme. Lauda desmintió el discurso oficial sobre una reducción de la carga fiscal y señaló que tributos como Ingresos Brutos y el Impuesto al Cheque continúan pesando fuertemente sobre las operaciones diarias.

A la presión impositiva se suma el vertiginoso incremento de los servicios públicos. La factura de electricidad de la planta pasó de 5 millones a 20 millones de pesos en dos años.