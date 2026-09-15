Presupuesto 2027: el Gobierno proyecta 4% de crecimiento, dólar a $ 1.800 y 18% de inflación

El Gobierno presentó este martes los principales lineamientos económicos que contempla para 2027, con una proyección acerca del crecimiento de la actividad, la desaceleración de la inflación y la continuidad del superávit fiscal. Por otra parte, estiman que el dólar supere los $ 1.800 el año que viene.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, expuso durante una nueva reunión de la Mesa Política en Casa Rosada las principales variables previstas para el próximo año. Según la proyección oficial, el Producto Bruto Interno (PBI) crecería un 4%, mientras que la inflación promedio se ubicaría en 18%.

En paralelo, el Gobierno estima una suba del salario promedio del 25,4%, por encima de la inflación proyectada. La estimación supone, de esta manera, una recuperación del poder adquisitivo durante 2027.

Superávit fiscal y más exportaciones

Uno de los principales ejes del proyecto de Presupuesto será nuevamente el resultado fiscal positivo. El Gobierno sostiene que, de aprobarse el esquema previsto, Argentina alcanzaría cuatro años consecutivos de superávit financiero, algo que, según el oficialismo, no tiene antecedentes en la historia del país sin que la Argentina se encuentre en default.

El escenario también contempla un fuerte crecimiento del sector externo. Las exportaciones de bienes y servicios superarían los U$S 130.000 millones, mientras que el balance comercial sería favorable en más de US$15.000 millones.

En cuanto al tipo de cambio, la proyección establece un promedio anual de $ 1.847,6 por dólar. Desde el Gobierno aclararon que no se trata de una predicción puntual sobre la cotización, sino de un cálculo realizado a partir del tipo de cambio actual y la inflación estimada para 2027.

La agenda legislativa

Durante la reunión también se repasó la agenda parlamentaria para las próximas semanas. La senadora Patricia Bullrich se refirió al comienzo del debate en comisiones de la reforma electoral y al tratamiento del resto de los proyectos pendientes en la Cámara alta. Además, el Gobierno anticipó que esta semana ingresará a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Del encuentro participaron, entre otros funcionarios, Karina Milei, Diego Santilli, Luis Caputo, Martín Menem, Patricia Bullrich, Eduardo Menem, Ignacio Devitt, Santiago Caputo y Fabián Fernández.